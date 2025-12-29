À LA UNE DU 29 DéC 2025
FC Nantes Mercato : c’est bouclé pour Aboukhlal, les dessous du deal dévoilés

Par Laurent Hess - 29 Déc 2025, 15:30
Le FC Nantes s’apprête à recruter Zakaria Aboukhlal, l’ancien attaquant de Toulouse, en provenance du Torino. Les dessous de la transaction sont connus…

Zakaria Aboukhlal est la priorité offensive du FC Nantes en ce début de Mercato, comme dévoilé ce matin dans nos colonnes. Une opportunité que les dirigeants nantais ne veulent pas laisser passer. Aboukhlal connaît déjà très bien la Ligue 1 pour y avoir brillé à Toulouse avant son transfert à Turin l’été dernier, contre 8 millions d’euros. Toujours selon nos informations, le FC Nantes souhaite concrétiser son retour en Ligue 1 sous la forme d’un prêt avec option d’achat fixée à 6 M€.

Il ne manque plus que l’accord du joueur

Après déjà attiré déjà attiré le latéral gauche colombien Deiver Machado (Lens) et finalisé le retour en L1 sous forme de prêt debRémy Cabella (Olympiakos), Aboukhlal pourrait être la 3e recrue hivernale. Du FCN. A l’instar de L’Equipe, Ouest-France confirme et assure qu’un accord a déjà été trouvé entre le FC Nantes et le Torino. Le FCN a également proposé une prise en charge partielle du salaire du joueur et ce dernier s’est entretenu au téléphone avec Ahmed Kantari. Il ne manque plus que la réponse d’Aboukhlal. A 25 ans, le milieu offensif marocain avait été vendu au Torino par Toulouse l’été dernier en échange d’une somme d’environ 8 M€. Avec seulement 245 minutes de temps de jeu et une seule titularisation au compteur, il a traversé la première partie de saison comme un fantôme en Italie (aucun but, aucune passe décisive). Difficile, donc, d’imaginer qu’il refusera l’opportunité de se relancer en Ligue 1. Selon Ouest-France, les Kita sont confiants pour concrétiser le dossier.

