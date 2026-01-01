À LA UNE DU 1 JAN 2026
[09:32]OM Mercato : l’aveu déchirant de Ben Seghir sur son arrivée avortée à Marseille
[09:18]Real Madrid Mercato : Vinicius Jr met fin aux spéculations sur son avenir !
[09:04]Stade Rennais Mercato : Lepaul, un courtisan en moins grâce à Kalimuendo ?
[08:35]OL Mercato : Endrick enfin officialisé, ses premiers mots de Gone sont… pour l’ASSE !
[08:24]ASSE : Xabi Alonso (Real Madrid) convoqué au chevet d’Eirik Horneland
[08:05]FC Nantes Mercato : la priorité après Aboukhlal et Sissoko est connue
[07:46]RC Lens : un international tricolore en plus de Thauvin bientôt chez les Sang et Or ?
[07:28]Real Madrid : miracle pour Mbappé, finalement disponible pour la Supercoupe ?
[07:08]OM Mercato : le FC Barcelone accélère pour une cible phocéenne
[06:51]PSG Mercato : les 2 premières recrues de 2026 sont connues !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : la priorité après Aboukhlal et Sissoko est connue

Par Raphaël Nouet - 1 Jan 2026, 08:05
💬 Commenter
Mohamed Kaba en action avec Lecce.
Genybet
Genybet 250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !
J'en profite

Très actif sur le marché des transferts, le FC Nantes devrait recruter un dernier joueur après Zakaria Aboukhlal (Torino) et Ibrahima Sissoko (Bochum).

Hier, Ouest-France et Mohamed Toubache-Ter ont annoncé un intérêt du FC Nantes pour Mohamed Kaba. Ce milieu box to box était promis à un grand avenir quand il a commencé à percer à Valenciennes. Mais depuis qu’il a été vendu à Lecce en 2023, sa carrière s’est enlisée et il aimerait quitter le club du sud de l’Italie pour la relancer. Malgré le recrutement très probable d’Ibrahima Sissoko, les Canaris souhaiteraient s’attacher ses services. Ce qui, de fait, réduirait le temps de jeu de Johann Lepenant et Louis Leroux, voire même de Junior Mwanga. A moins que…

Mwanga reculé en défense pour faire de la place à Kaba ?

D’après L’Equipe, le FC Nantes souhaiterait, une fois finalisées les arrivées de Zakaria Aboukhlal (Torino, prêt) et Ibrahima Sissoko, recruter encore un défenseur central. Un attaquant était aussi attendu mais la direction nantaise et l’entraîneur, Ahmed Kantari, seraient prêts à donner sa chance à Ignatius Ganago, de retour d’un prêt en MLS. Si le Camerounais ne tire pas profit de l’opportunité pour s’imposer, alors le FCN se mettra en quête d’une pointe. Mais la priorité reste donc de trouver un nouveau défenseur central, Kantari souhaitant évoluer avec une ligne de trois arrières.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

C’est là où la piste Kaba rejoint l’information de L’Equipe. Le FC Nantes peut effectivement recruter l’ancien Valenciennois pour renforcer son milieu en l’association à Sissoko, ce qui ferait reculer d’un cran Mwanga, également à l’aise en défense. L’arrière-garde nantaise serait ainsi composée d’Awaziem, Mwanga et Tati, avec Kaba et Sissoko devant elle. Ce serait intéressant !

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot