Très actif sur le marché des transferts, le FC Nantes devrait recruter un dernier joueur après Zakaria Aboukhlal (Torino) et Ibrahima Sissoko (Bochum).

Hier, Ouest-France et Mohamed Toubache-Ter ont annoncé un intérêt du FC Nantes pour Mohamed Kaba. Ce milieu box to box était promis à un grand avenir quand il a commencé à percer à Valenciennes. Mais depuis qu’il a été vendu à Lecce en 2023, sa carrière s’est enlisée et il aimerait quitter le club du sud de l’Italie pour la relancer. Malgré le recrutement très probable d’Ibrahima Sissoko, les Canaris souhaiteraient s’attacher ses services. Ce qui, de fait, réduirait le temps de jeu de Johann Lepenant et Louis Leroux, voire même de Junior Mwanga. A moins que…

Mwanga reculé en défense pour faire de la place à Kaba ?

D’après L’Equipe, le FC Nantes souhaiterait, une fois finalisées les arrivées de Zakaria Aboukhlal (Torino, prêt) et Ibrahima Sissoko, recruter encore un défenseur central. Un attaquant était aussi attendu mais la direction nantaise et l’entraîneur, Ahmed Kantari, seraient prêts à donner sa chance à Ignatius Ganago, de retour d’un prêt en MLS. Si le Camerounais ne tire pas profit de l’opportunité pour s’imposer, alors le FCN se mettra en quête d’une pointe. Mais la priorité reste donc de trouver un nouveau défenseur central, Kantari souhaitant évoluer avec une ligne de trois arrières.

C’est là où la piste Kaba rejoint l’information de L’Equipe. Le FC Nantes peut effectivement recruter l’ancien Valenciennois pour renforcer son milieu en l’association à Sissoko, ce qui ferait reculer d’un cran Mwanga, également à l’aise en défense. L’arrière-garde nantaise serait ainsi composée d’Awaziem, Mwanga et Tati, avec Kaba et Sissoko devant elle. Ce serait intéressant !