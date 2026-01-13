La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Mise en veilleuse ces derniers jours, notamment parce que le Torino envisageait finalement de le conserver, la piste menant à Zakaria Aboukhlal serait toujours explorée par le FC Nantes.

Après Machado, Cabella et Sissoko, à qui le tour ? Le FC Nantes est en train de réaliser un mercato hivernal XXL compte tenu de ses moyens, et tout le monde se demande quel sera le prochain poste à être renforcer. Des rumeurs annoncent des intérêts pour un attaquant, un défenseur central ou un autre milieu défensif mais, selon Ouest-France, c’est sur l’aile droite que la prochaine recrue évoluerait. Il s’agirait d’un nom ayant déjà circulé sur les rives de la Loire ces dernières semaines, celui de Zakaria Aboukhlal.

Le Torino finalement prêt à le céder ?

En manque de temps de jeu du côté du Torino, l’ancien Toulousain a été contacté par le FC Nantes. Le challenge l’intéressait, les négociations semblaient devoir aboutir rapidement mais, d’un coup, le club italien y a mis fin. Parce que l’ailier droit marocain a joué les trois derniers matches du Toro en Serie A. Mais ses performances n’ont pas été emballantes et la direction piémontaise envisagerait de nouveau de le vendre. D’où une relance du FC Nantes, qui serait toujours intéressé.

Reste que, même s’il jure ne pas être fixé sur un seul schéma, Ahmed Kantari a vu son équipe briller en 3-5-2 à Marseille il y a deux dimanches. Que ce soit sur l’aile droite ou au poste de milieu gauche, il n’y aurait pas de place pour Aboukhlal. A moins que Kantari n’adapte une nouvelle fois sa tactique à ses hommes, comme face à Nice (1-1, 3 t.a.b. à 5) en Coupe de France…