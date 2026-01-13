À LA UNE DU 13 JAN 2026
[17:04]FC Barcelone Mercato : c’est officiel pour Cancelo !
[16:55]ASSE : petite alerte pour un cadre des Verts
[16:34]OM Mercato : coup dur dans le dossier Hadj Moussa !
[16:17]Real Madrid : Arbeloa commence par flatter ses stars, une tout particulièrement
[16:00]FC Nantes Mercato : Sissoko a signé, un chouchou des supporters parti pour en faire les frais !
[15:30]OM Mercato : Benatia veut boucler 3 recrues grâce au jackpot Vaz !
[15:00]Mercato : la nouvelle star russe déterre la hache de guerre entre le PSG et le FC Barcelone 
[14:30]ASSE : des bonnes nouvelles en cascade avant Clermont ! 
[14:00]FC Barcelone : choqué par Xabi Alonso, Deco vend la mèche pour l’avenir de Flick ! 
[13:35]FC Nantes Mercato : après Sissoko, une nouvelle recrue se rapproche de Nantes ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : Sissoko a signé, un chouchou des supporters parti pour en faire les frais !

Par Bastien Aubert - 13 Jan 2026, 16:00
💬 Commenter
Johann Lepenant (FC Nantes)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Alors que le robuste Ibrahima Sissoko (28 ans) a signé en faveur du FC Nantes, un actuel maillon fort des Canaris pourrait en être victime. 

Le FC Nantes a officialisé l’arrivée d’Ibrahima Sissoko. Comme But! vous l’avait annoncé en exclusivité le 30 décembre, l’ancien colosse du RC Strasbourg s’est engagé pour renforcer le milieu des Canaris. Par ricochet, ce renfort de poids devrait redistribuer les cartes dans l’entrejeu.

Pour Emmanuel Merceron, la victime de Sissoko serait déjà identifiée : Johann Lepenant. « Lepenant, grand perdant du mercato d’hiver, va perdre sa place et jouera peu », a-t-il prédit sur X. Et pour cause : Sissoko évolue au même poste et n’est pas venu au FC Nantes pour cirer le banc de touche. Le colosse de 28 ans, connu pour sa capacité à récupérer les ballons et organiser le jeu devant la défense, pourrait immédiatement s’imposer comme un élément clé d’Ahmed Kantari.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Lepenant victime désignée de Sissoko… et de Kaba ?

Cette arrivée s’inscrit d’ailleurs dans une stratégie plus large du FC Nantes. Le club reste attentif au dossier Mohamed Kaba, actuellement à Lecce. Si ce transfert venait à se concrétiser, il pourrait accentuer la concurrence au milieu et confirmer la mise au ban de Lepenant, ou potentiellement d’un autre joueur actuellement titulaire. 

Pour Lepenant, la situation est délicate. Après avoir été un des maillons forts des Canaris ces derniers mois, ce possible déclassement le placerait dans une position précaire. Avec un message clair : le FC Nantes vise à se renforcer au mercato pour faire jouer la concurrence à plein et pousser tous les joueurs à se donner à 150%. Le maintien en Ligue 1 passera par là.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot