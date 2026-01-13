Alors que le robuste Ibrahima Sissoko (28 ans) a signé en faveur du FC Nantes, un actuel maillon fort des Canaris pourrait en être victime.

Le FC Nantes a officialisé l’arrivée d’Ibrahima Sissoko. Comme But! vous l’avait annoncé en exclusivité le 30 décembre, l’ancien colosse du RC Strasbourg s’est engagé pour renforcer le milieu des Canaris. Par ricochet, ce renfort de poids devrait redistribuer les cartes dans l’entrejeu.

Pour Emmanuel Merceron, la victime de Sissoko serait déjà identifiée : Johann Lepenant. « Lepenant, grand perdant du mercato d’hiver, va perdre sa place et jouera peu », a-t-il prédit sur X. Et pour cause : Sissoko évolue au même poste et n’est pas venu au FC Nantes pour cirer le banc de touche. Le colosse de 28 ans, connu pour sa capacité à récupérer les ballons et organiser le jeu devant la défense, pourrait immédiatement s’imposer comme un élément clé d’Ahmed Kantari.

Lepenant victime désignée de Sissoko… et de Kaba ?

Cette arrivée s’inscrit d’ailleurs dans une stratégie plus large du FC Nantes. Le club reste attentif au dossier Mohamed Kaba, actuellement à Lecce. Si ce transfert venait à se concrétiser, il pourrait accentuer la concurrence au milieu et confirmer la mise au ban de Lepenant, ou potentiellement d’un autre joueur actuellement titulaire.

Pour Lepenant, la situation est délicate. Après avoir été un des maillons forts des Canaris ces derniers mois, ce possible déclassement le placerait dans une position précaire. Avec un message clair : le FC Nantes vise à se renforcer au mercato pour faire jouer la concurrence à plein et pousser tous les joueurs à se donner à 150%. Le maintien en Ligue 1 passera par là.