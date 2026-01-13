FC Nantes Mercato INFO BUT! : le FCN et un club de L1 sur Boufal (ex LOSC)

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Libre depuis la résiliation de son contrat à l’Union Saint-Gilloise ce mois-ci, alors qu’il était lié au club jusqu’en juin 2026, Sofiane Boufal (32 ans) est apprécié en Ligue 1. Notamment au FC Nantes.

Ça bouge autour de Sofiane Boufal. À 32 ans, le milieu offensif marocain se retrouve sur le marché après la résiliation de son contrat avec l’Union Saint-Gilloise. Lié au club belge jusqu’en juin 2026, l’ancien joueur du LOSC est finalement parti d’un commun accord ce mois-ci, redevenant libre de tout engagement. Une opportunité qui n’a pas échappé à plusieurs clubs de Ligue 1.

Le FC Nantes et Le Havre sur Boufal

Selon nos informations, le FC Nantes apprécie particulièrement le profil de Boufal. Son expérience, sa créativité et sa capacité à faire la différence dans les trente derniers mètres séduisent les dirigeants nantais, en quête de renfort offensif pour la deuxième partie de saison. Mais le FC Nantes n’est pas seul sur le dossier. Le Havre est également attentif à la situation du Marocain. Le club normand étudie la piste et s’informe sur les conditions d’une éventuelle arrivée, conscient du coup intéressant que représenterait un joueur libre avec un tel vécu au haut niveau.

Le Wydad Casablanca en avance

En parallèle, Boufal suscite aussi de l’intérêt à l’étranger. Au Maroc, le Raja Casablanca a tenté sa chance, sans succès. Le joueur a refusé l’approche du club casablancais, préférant prendre le temps de réfléchir à son avenir. En revanche, le Wydad Casablanca serait entré en discussions très récemment et aurait un temps d’avance dans les négociations. À l’instant T, c’est lui qui serait en pole dans ce dossier. L’Europe reste toutefois dans l’esprit du joueur, et notamment la Ligue 1, qu’il connaît parfaitement.

Bastien Aubert