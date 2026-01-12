Le FC Nantes aurait souhaité mettre un terme au prêt de Hong Hyun-Seok mais un différend financier avec Mayence pourrait contraindre le milieu sud-coréen à rester en Loire-Atlantique. Et les Canaris à ne pas recruter.

Information surprenante dévoilée par L’Equipe ce lundi : le FC Nantes comptait renvoyer Hong Hyun-Seok à l’expéditeur, Mayence, comme la plupart de ses joueurs prêtés. Mais un désaccord financier bloque pour le moment la rupture du prêt. Ce qui ferait que le très décevant milieu offensif sud-coréen pourrait terminer la saison en Loire-Atlantique. Le quotidien sportif n’a pas précisé la nature du différend entre les deux clubs mais on peut imaginer qu’ils s’étaient mis d’accord sur une somme concernant le prêt payant et que le FC Nantes ne veut régler que la moitié alors que les Allemands attendent la totalité.

Hong Hyun-Seok pourrait finalement rester

Quoi qu’il en soit, ce contre-temps pourrait impacter la suite du mercato du FC Nantes. Car, dans l’idée de Franck Kita, tous les prêtés devaient être renvoyés dans leur club d’origine. L’effectif ainsi dégraissé et les économies sur les salaires réalisées, les Canaris pouvaient se renforcer. Hong Hyun-Seok qui reste, ça signifie qu’il y a une place en moins qui se libère et que le FCN va devoir continuer de payer son salaire. Pas évident, dans ces conditions, de lui trouver un remplaçant.

Hong Hyun-Seok aurait tout intérêt à forcer son retour à Mayence car avec le recrutement de Rémy Cabella et le nouveau schéma de jeu d’Ahmed Kantari, son temps de jeu risque d’être très réduit d’ici la fin de la saison !