La Coupe de France, c’est déjà terminée pour le FC Nantes, après son élimination face à l’OGC Nice (1-1, 3 t.a.b. à 5). Mais tout n’a pas été à jeter pour les Canaris lors de ce match.

Ahmed Kantari avait décidé de faire tourner pour ce 16e de finale contre l’OGC Nice (1-1, 3 t.a.b. à 5). Et c’est peut-être lui le premier perdant de la soirée, côté FC Nantes. En effet, la Coupe de France ne risquait pas de surcharger un calendrier qui ne compte que le championnat. Si encore ce 16e de finale avait eu lieu en semaine, on aurait compris cette rotation. Mais là… Pourquoi ne pas avoir donné l’occasion aux vainqueurs de l’OM (2-0) au Vélodrome de prolonger leur dynamique et d’être applaudis par leurs supporters à la Beaujoire ? Un choix vraiment étonnant.

Guirassy a marqué des points

Auteur du but de l’égalisation, à la 52e minute, sur une frappe du gauche légèrement contrée par un défenseur niçois, Herba Guirassy a marqué des points lors de cette rencontre. Il a certes eu beaucoup de déchet dans son jeu mais c’est l’un des rares à avoir tenté, à avoir percuté. Dans une équipe qui se contente trop souvent de passes latérales, il détonne. Et mérite donc de la mansuétude par apport à ses nombreuses pertes de balle.

Autre Canari ayant marqué des points, Johann Lepenant. L’ancien Lyonnais apporte du dynamisme au milieu de terrain et il n’hésite pas à tenter sa chance de loin. Son retour à un bon niveau va apporter de la concurrence à son poste, sachant qu’Ibrahima Sissoko débarquera demain à la Jonelière. Et puis, bonne prestation de Patrik Carlgren, qui a arrêté le pénalty d’Elie Wahi dans le temps réglementaire et est parti trois fois du bon côté pendant la séance des tirs au but. Hélas pour le Suédois, il ne devrait pas y avoir de suite, Anthony Lopes étant intouchable dans les buts !

Koné, première compliquée

Titularisé pour la première fois chez les professionnels, Junior Koné s’est procuré une grosse occasion d’entrée de jeu mais, ensuite, il a eu beaucoup de mal à exister. On ne tirera pas de conclusion hâtive le concernant vu qu’il s’agissait une première. Mais avec son physique, pour peu qu’il sente mieux le jeu, il devrait faire mal à l’avenir.

Autre déception, Dehmaine Tabibou. Le milieu de terrain a du mal à exister, surtout face à une équipe comme Nice qui mettait une grosse pression dans son secteur du jeu. Même constat pour Bahmed Deuff. Enfin, prestation décevante de Kelvin Amian, qui a concédé le pénalty sur Wahi. Alors que Fabien Centonze réussit un comeback inattendu et si un défenseur central est recruté, le latéral droit du FC Nantes peut craindre pour sa place jusqu’à la fin de saison.