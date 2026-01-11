Le Stade Rennais a eu chaud, le FC Nantes éliminé

Le Stade Rennais et le FC Nantes jouaient tous deux leur 16e de finale de Coupe de France à 18h. Les Rouge et Noir ont eu très chaud face aux amateurs de Chantilly (3-1). Le FC Nantes, lui, a été éliminé aux tirs au but par l’OGC Nice (1-1, 3 t.a.b. à 5).

Après deux tours de Coupe de France, on est toujours en attente de l’incontournable énorme surprise qui fait tout le charme de la compétition. Le Stade Rennais a failli être le premier à passer à la trappe. Opposé cet après-midi aux amateurs de Chantilly, les Rouge et Noir ont largement dominé les débats mais ils se sont retrouvés menés en toute fin de première période. Ils ont continué à pousser après le repos mais se sont heurtés à la défense très regroupée du pensionnaire de National 2. Le tournant du match est intervenu à la 70e. Un défenseur de Chantilly a été expulsé et Quentin Merlin a égalisé sur pénalty. Dans la foulée, Mousa al-Tamari a donné l’avantage aux Rouge et Noir (71e). Elias Legendre Quinonez a inscrit un troisième but, son premier chez les professionnels, à la 79e.

Carlgren a détourné un pénalty de Wahi

A la Beaujoire, les débats ont été beaucoup plus équilibrés entre deux formations en quête de rachat. Ahmed Kantari avait choisi de faire tourner, Claude Puel a aligné son meilleur onze. Ce sont les Azuréens qui ont ouvert le score, à la 25e par Diop. Les Canaris, pas très inspirés, ont réussi à revenir en seconde période par Guirassy, dont la frappe a été légèrement détournée par un défenseur niçois (51e). Dans la foulée, l’OGCN a obtenu un pénalty mais Carlgren a arrêté la tentative de Wahi (68e). Après cet arrêt, les Nantais se sont réveillés et les deux équipes se sont rendu coup pour coup. Sans parvenir toutefois à prendre l’avantage. C’est donc aux tirs au but que ce choc des 16es de finale de la Coupe de France s’est terminé.

Et pendant la séance, seul Youssef El-Arabi a manqué sa tentative. Les Aiglons ont fait carton plein, transformant leurs cinq tentatives alors que Carlgren est parti du bon côté trois fois sur cinq. Ahmed Kantari a pris un risque en faisant tourner, il ne s’est pas avéré payant…