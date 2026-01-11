Il y a un an, l’OM et le Stade Rennais ciblaient le défenseur franco-marocain Reda Belahyane, qui avait finalement signé à la Lazio Rome. Mais il est à nouveau sur le départ et a nouveau courtisé en Ligue 1.

Début janvier 2025, il y a donc un an, l’Olympique de Marseille s’était penché sur Reda Belahyane. Alors âgé de 20 ans, ce milieu de terrain franco-marocain évoluait à l’Hellas Vérone. Le Stade Rennais s’était aussi greffé sur le dossier mais Jorge Sampaoli, qui en était le coach, avait apposé son véto. Et l’OM avait préféré miser sur Ismaël Bennacer, prêté avec option d’achat par l’AC Milan. En désespoir de cause, Belahyane était resté en Serie A mais avait changé de crémerie, passant de Vérone à la Lazio Rome. Douze mois plus tard, il est à nouveau sur le départ…

Nice, son club formateur, le veut

Selon Nicolo Schira, Reda Belahyane, qui n’a disputé que sept bouts de match avec la Lazio lors de la première partie de saison, est de nouveau sur le départ, pour le troisième marché hivernal consécutif. Et il pourrait retrouver la France, où il est né et a été formé. Mais pas du côté de Rennes ou de Marseille, où le secteur du milieu de terrain affiche complet. Il serait en contacts avec l’OGC Nice, où il a joué entre 2019 et 2024, avant son départ pour le Calcio. C’est chez les Aiglons qu’il a été formé. Il n’y a pas croisé son possible futur entraîneur, Claude Puel, qui a quitté le Gym en 2016 lors de son premier passage.

Selon Transfermarkt, la cote de Belahyane est de 8,5 M€. Une somme sans doute trop importante pour l’OGC Nice, qui devrait se faire prêter le joueur. Le Stade Rennais et l’OM, qui croiseront la route des Aiglons lors de la deuxième partie de saison, pourrait juger au plus près de la valeur de leur ancienne cible…