Stade Rennais Mercato : c’est fait pour une recrue à 11 M€ suivie par la Bundesliga

Par Raphaël Nouet - 11 Jan 2026, 16:52
Sebastian Szymanski lors d'un entraînement de la sélection polonaise.
non signé
Quatre feux verts. Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures. ?

Le milieu offensif polonais Sebastian Szymanski (26 ans) va bien s’engager avec le Stade Rennais, qui va verser 11 M€ plus des bonus.

Evoquée ces derniers jours, la piste Sebastian Szymanski va bien être explorée à fond par le Stade Rennais. Ce dimanche, le journaliste italien Matteo Moretto annonce que le club breton et Fenerbahçe sont proches d’un accord pour un transfert du milieu offensif polonais pour un montant de 11 M€ plus des bonus. Les Rouge et Noir devanceraient toute une floppée de clubs, dont l’OL, le PSV Eindhoven et la moitié de la Bundesliga (Cologne, Francfort, Stuttgart, Leverkusen, Leipzig…).

Quel joueur Beye va-t-il sacrifier pour lui faire de la place ?

Reste à savoir comment Szymanski va s’intégrer dans le onze d’Habib Beye. Car depuis plusieurs semaines, l’entraîneur rennais aligne un 3-5-2 avec deux pistons dans les couloirs et des milieux tels que Madhi Camara, Valentin Rongier et Djaoui Cissé, tous trois irréprochables. Le technicien va-t-il sacrifier l’un de ses deux attaquants, Estéban Lepaul ou Breel Embolo, pour faire de la place à sa recrue ? Ou cette arrivée confirme-t-elle un départ cet hiver de Djaoui Cissé, qui possède de nombreux courtisans à l’étranger ?

En tout cas, cette arrivée démontre que le Stade Rennais continue d’avoir une belle surface financière pour recruter. Le club breton a beaucoup investi ces deux derniers étés pour se renforcer et, en dépit de la baisse drastique des droits TV, il fait partie des écuries de Ligue 1 ayant toujours des moyens conséquents.

