Stade Rennais Mercato : ça s'accélère pour un dossier prioritaire de l'hiver

Par William Tertrin - 9 Jan 2026, 18:18
Alors que le Stade Rennais entame son mercato d’hiver avec plusieurs priorités, un sujet brûlant fait parler en ce début d’année : l’avenir d’Albert Grønbæk (24 ans), dossier prioritaire dans le sens des départs.

Arrivé à l’été 2024 à Rennes après une période prometteuse en Norvège, le milieu offensif danois n’a pas réussi à s’imposer durablement dans le groupe rennais (18 matchs joués). Conséquence : il a été prêté à Southampton, puis au Genoa en Serie A, une expérience qui s’est avérée décevante — seulement quatre apparitions pour 102 minutes de jeu avant que les deux clubs n’envisagent de rompre ce prêt d’hiver.

Face à cette situation, Rennes se retrouve donc à devoir trancher : faut-il replacer Grønbæk sur le marché des transferts ou tenter un nouveau prêt qui lui permette de relancer sa carrière ? Le club breton, bien conscient de l’investissement réalisé (contrat jusqu’en 2029), souhaite assurer une solution qui protège sa valeur sportive et économique à long terme, mais un nouveau départ à Rennes n’est pas vraiment d’actualité.

Intérêt du marché danois

Selon les informations du média Bold, des clubs danois tels que le FC Copenhague et le FC Midtjylland ont montré un intérêt préliminaire pour récupérer Grønbæk lors de ce mercato d’hiver. Même si aucune négociation concrète n’a encore été ouverte, cela illustre l’attractivité maintenue du joueur dans les sphères scandinaves.

Un défi de gestion interne

Dans les couloirs du Roazhon Park, les dirigeants s’activent pour trouver une issue favorable avant la fermeture de ce marché d’hiver. L’objectif est clair : exfiltrer un joueur sur lequel ne compte plus du tout le club rennais, mais qui doit avant tout retrouver du rythme et de la confiance.

Rennes, relancé par une dynamique folle en Ligue 1, va surveiller de près les mouvements autour de son effectif afin de ne pas perdre en profondeur de banc en pleine saison compétitive. La situation Grønbæk pourrait bien devenir un test de plus pour la direction sportive du club, déjà habituée aux défis du haut niveau.

