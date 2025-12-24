Stade Rennais Mercato : le premier renfort de l’hiver connu ?

Le Genoa pourrait casser le prêt d’Albert Gronbaek. L’ancien joueur de Bodø/Glimt pourrait donc faire son retour au Stade Rennais cet hiver.

Le Stade Rennais pourrait se montrer actif lors du mercato hivernal et souhaiterait surtout enrôler un milieu offensif. Himad Abdelli (Angers SCO), Ilan Kebbal (Paris FC) ou encore Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) seraient notamment ciblés par le SRFC.

Gronbaek de retour cet hiver ?

Mais cette quête d’un nouveau numéro 10 pourrait bien être compliquée par le retour d’un joueur prêté : Albert Gronbaek. Prêté cette saison au Genoa, le Danois peine à s’imposer en Serie A. Selon les informations du journaliste italien, Nicolo Schira, il ne ferait plus partie des plans du club génois et pourrait revenir à Rennes cet hiver.

Un Gronbaek dans le brouillard

Recruté à l’été 2024 par le Stade Rennais en provenance de Bodø/Glimt pour 15 millions d’euros, Albert Gronbaek traverse une période difficile. Après des prêts successifs à Southampton, puis au Genoa, le joueur de 24 ans n’a disputé que 11 petits matchs depuis un an, sans inscrire le moindre but ni délivrer la moindre passe décisive.