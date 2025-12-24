À LA UNE DU 24 DéC 2025
[17:54]CAN 2025 : porté par Mahrez, l’Algérie domine le Soudan
[17:30]OM Mercato : mauvaise nouvelle pour Balerdi, un départ se précise en janvier ! 
[17:07]FC Nantes Mercato : une nouvelle recrue a signé, au moins trois autres attendues !
[16:42]RC Lens : les pistes des Sang et Or pour le mercato hivernal
[16:18]Stade Rennais Mercato : le premier renfort de l’hiver connu ?
[15:54]OM : du nouveau est tombé sur la blessure d’Aguerd !
[15:34]CAN 2025 : le Burkina Faso de Koffi renverse la Guinée Équatoriale
[15:00]PSG Mercato : Doha a repris les commandes du dossier Bouaddi (LOSC)
[14:30]ASSE Mercato : le couperet est déjà tombé pour N’Guessan ! 
[14:00]OM, OL, Stade Rennais Mercato : un accord est tombé pour Abdelli !
Stade Rennais Mercato : le premier renfort de l’hiver connu ?

Par Fabien Chorlet - 24 Déc 2025, 16:18
💬 Commenter
Albert Gronbaek (Genoa)

Le Genoa pourrait casser le prêt d’Albert Gronbaek. L’ancien joueur de Bodø/Glimt pourrait donc faire son retour au Stade Rennais cet hiver.

Le Stade Rennais pourrait se montrer actif lors du mercato hivernal et souhaiterait surtout enrôler un milieu offensif. Himad Abdelli (Angers SCO), Ilan Kebbal (Paris FC) ou encore Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) seraient notamment ciblés par le SRFC.

Gronbaek de retour cet hiver ?

Mais cette quête d’un nouveau numéro 10 pourrait bien être compliquée par le retour d’un joueur prêté : Albert Gronbaek. Prêté cette saison au Genoa, le Danois peine à s’imposer en Serie A. Selon les informations du journaliste italien, Nicolo Schira, il ne ferait plus partie des plans du club génois et pourrait revenir à Rennes cet hiver.

Un Gronbaek dans le brouillard

Recruté à l’été 2024 par le Stade Rennais en provenance de Bodø/Glimt pour 15 millions d’euros, Albert Gronbaek traverse une période difficile. Après des prêts successifs à Southampton, puis au Genoa, le joueur de 24 ans n’a disputé que 11 petits matchs depuis un an, sans inscrire le moindre but ni délivrer la moindre passe décisive.

