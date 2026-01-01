À LA UNE DU 1 JAN 2026
[21:40]OM : un membre du staff mis à l’écart !
[21:03]ASSE Mercato : Kilmer Sports active une piste pour remplacer Larsonneur
[20:31]Stade Rennais Mercato : un premier départ hivernal se précise, un renfort s’éloigne
[19:59]FC Barcelone : Lamine Yamal de nouveau blessé ?
[19:26]OM : Roberto De Zerbi visé par Chelsea, mais…
[19:03]OM, RC Lens Mercato : c’est officiel pour Wahi à l’OGC Nice, ses premiers mots
[18:41]FC Barcelone Mercato : c’est bouclé pour la première recrue hivernale !
[18:10]ASSE Mercato : une tendance claire se dégage pour l’avenir de Stassin en janvier
[17:45]RC Lens : le groupe de Sage pour Toulouse, il confirme un départ
[17:29]OM, OL Mercato : les deux Olympiques sont fixés pour le prix d’Abdelli !
Stade Rennais Mercato : un premier départ hivernal se précise, un renfort s’éloigne

Par Fabien Chorlet - 1 Jan 2026, 20:31
Andres Gomez sous le maillot du Stade Rennais
Alors qu’Andres Gomez pourrait bientôt définitivement quitter le Stade Rennais, Albert Gronbaek ne devrait pas revenir à Rennes cet hiver.

Après n’avoir jamais réussi à s’imposer au Stade Rennais, Andres Gomez a rejoint l’été dernier Vasco de Gama sous la forme d’un prêt d’une saison. Le prêt inclut une option d’achat facilement atteignable estimée à 5 millions d’euros. Selon Ouest-France, l’ailier droit colombien pourrait justement être recruté définitivement par le club brésilien dans les semaines à venir.

Gronbaek ne reviendra pas à Rennes cet hiver

En ce qui concerne Albert Gronbaek, un autre joueur prêté par Rennes, il avait été évoqué que le Genoa souhaitait mettre fin à son prêt, ouvrant la possibilité d’un retour en Bretagne dès cet hiver. Cependant, le milieu offensif danois ne devrait pas revenir à Rennes en janvier. Toujours d’après Ouest-France, le club Rouge et Noir n’accepterait de rompre son prêt que si Albert Gronbaek trouvait une autre porte de sortie pour la seconde partie de la saison.

