Stade Rennais Mercato : un premier départ hivernal se précise, un renfort s’éloigne

Alors qu’Andres Gomez pourrait bientôt définitivement quitter le Stade Rennais, Albert Gronbaek ne devrait pas revenir à Rennes cet hiver.

Après n’avoir jamais réussi à s’imposer au Stade Rennais, Andres Gomez a rejoint l’été dernier Vasco de Gama sous la forme d’un prêt d’une saison. Le prêt inclut une option d’achat facilement atteignable estimée à 5 millions d’euros. Selon Ouest-France, l’ailier droit colombien pourrait justement être recruté définitivement par le club brésilien dans les semaines à venir.

Gronbaek ne reviendra pas à Rennes cet hiver

En ce qui concerne Albert Gronbaek, un autre joueur prêté par Rennes, il avait été évoqué que le Genoa souhaitait mettre fin à son prêt, ouvrant la possibilité d’un retour en Bretagne dès cet hiver. Cependant, le milieu offensif danois ne devrait pas revenir à Rennes en janvier. Toujours d’après Ouest-France, le club Rouge et Noir n’accepterait de rompre son prêt que si Albert Gronbaek trouvait une autre porte de sortie pour la seconde partie de la saison.