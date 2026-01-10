À LA UNE DU 10 JAN 2026
[20:32]CAN 2025 : l’Algérie éliminée, Luca Zidane a vrillé complet sous les yeux de son père
[20:19]Coupe de France : Strasbourg cartonne avec son nouveau coach, Lorient s’est fait peur… la suite des 16es
[20:10]OM : après le PSG, De Zerbi a-t-il enfin trouvé son onze type ?
[19:40]Le RC Lens ignoré à Sochaux, imbroglio sur le parcage… les coulisses lunaires du report
[19:08]CAN 2025 : le Nigeria rejoint le Maroc en demies, le FC Nantes devra patienter pour Awaziem
[18:51]OM Mercato : annoncé proche de l’AS Roma, Vaz reçoit une terrible nouvelle
[18:33]Mercato : un club de Ligue 1 veut doubler l’OL et le Stade Rennais pour ce crack du PSG
[18:18]Mercato : la CAN 2025 offre au PSG une alternative moins coûteuse à Bouaddi (LOSC)
[17:51]Coupe de France : Monaco élimine Orléans, Toulouse s’en sort aux TAB à Angers… les résultats des 16es
[17:31]OM Mercato : un ancien du Stade Rennais à la place d’Abdelli l’été prochain ?
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Mercato : un club de Ligue 1 veut doubler l’OL et le Stade Rennais pour ce crack du PSG

Par William Tertrin - 10 Jan 2026, 18:33
💬 Commenter
Noham Kamara en action avec les équipes de jeunes du PSG.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Le Paris Saint‑Germain pourrait connaître un nouveau départ cet hiver, et cette fois c’est l’un de ses jeunes défenseurs les plus prometteurs qui est visé. Au cœur des discussions du mercato, Noham Kamara, 18 ans, suscite l’intérêt de plusieurs formations, au point qu’un club de Ligue 1 pourrait venir jouer les trouble‑fêtes dans la course à sa signature.

🔎 Qui est Noham Kamara ?

Formé au PSG et désormais lié au club jusqu’en juin 2028, Kamara est l’un des jeunes défenseurs français les plus suivis de sa génération. Il a fait ses débuts professionnels en 2025 et dispute régulièrement avec les équipes de jeunes et l’équipe de France U20, notamment lors de la Coupe du Monde U20.

Cependant, malgré sa présence régulière dans le groupe professionnel de Luis Enrique, il n’a quasiment pas joué en Ligue 1 cette saison, se contentant d’une toute petite apparition en Coupe de France.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

🔄 L’OL en pole, mais pas seul : Strasbourg frappe à la porte

Comme évoqué par Le Parisien et L’Équipe, l’Olympique Lyonnais a entamé des négociations avec le PSG pour un prêt avec option d’achat de Kamara, dans l’optique de donner du temps de jeu au jeune défenseur dans un rôle majeur en défense. Le PSG, qui conserve le contrôle de son avenir, réfléchit encore à la meilleure formule pour lui permettre d’évoluer.

Mais l’OL pourrait bien voir un autre club de Ligue 1 venir bousculer les plans du Rhône : le RC Strasbourg Alsace. Selon les dernières rumeurs relayées par L’Équipe, Strasbourg s’est renseigné sérieusement et serait même plus insistant que le Stade Rennais également, ce qui pourrait compliquer la tâche de Lyon pour attirer Kamara cet hiver.

⚔️ Une concurrence française… et au‑delà

Les sollicitations ne se limitent d’ailleurs pas à l’Hexagone. Plusieurs formations étrangères (Bundesliga, Liga) seraient aussi sur les rangs pour proposer des opportunités de prêt ou même de transfert à plus long terme, même si le PSG privilégierait dans un premier temps un prêt pour la seconde partie de saison.

Rennes et Toulouse sont aussi évoqués dans ce dossier, mais c’est Strasbourg qui apparaît aujourd’hui comme le principal « challenger » à Lyon, prêt à offrir un projet attrayant pour un joueur en quête de temps de jeu régulier en Ligue 1.

🧠 Le PSG prudent mais ouvert

Le club parisien ne fermerait pas complètement la porte à un départ cet hiver, surtout si l’objectif est de voir Kamara franchir un cap dans sa progression. Mais le PSG reste attaché à garder un œil sur son espoir, notamment en excluant un transfert définitif immédiat selon certaines sources spécialisées.

OLPSGStade Rennais

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OL, PSG, Stade Rennais