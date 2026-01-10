Mercato : un club de Ligue 1 veut doubler l’OL et le Stade Rennais pour ce crack du PSG

Le Paris Saint‑Germain pourrait connaître un nouveau départ cet hiver, et cette fois c’est l’un de ses jeunes défenseurs les plus prometteurs qui est visé. Au cœur des discussions du mercato, Noham Kamara, 18 ans, suscite l’intérêt de plusieurs formations, au point qu’un club de Ligue 1 pourrait venir jouer les trouble‑fêtes dans la course à sa signature.

🔎 Qui est Noham Kamara ?

Formé au PSG et désormais lié au club jusqu’en juin 2028, Kamara est l’un des jeunes défenseurs français les plus suivis de sa génération. Il a fait ses débuts professionnels en 2025 et dispute régulièrement avec les équipes de jeunes et l’équipe de France U20, notamment lors de la Coupe du Monde U20.

Cependant, malgré sa présence régulière dans le groupe professionnel de Luis Enrique, il n’a quasiment pas joué en Ligue 1 cette saison, se contentant d’une toute petite apparition en Coupe de France.

🔄 L’OL en pole, mais pas seul : Strasbourg frappe à la porte

Comme évoqué par Le Parisien et L’Équipe, l’Olympique Lyonnais a entamé des négociations avec le PSG pour un prêt avec option d’achat de Kamara, dans l’optique de donner du temps de jeu au jeune défenseur dans un rôle majeur en défense. Le PSG, qui conserve le contrôle de son avenir, réfléchit encore à la meilleure formule pour lui permettre d’évoluer.

Mais l’OL pourrait bien voir un autre club de Ligue 1 venir bousculer les plans du Rhône : le RC Strasbourg Alsace. Selon les dernières rumeurs relayées par L’Équipe, Strasbourg s’est renseigné sérieusement et serait même plus insistant que le Stade Rennais également, ce qui pourrait compliquer la tâche de Lyon pour attirer Kamara cet hiver.

⚔️ Une concurrence française… et au‑delà

Les sollicitations ne se limitent d’ailleurs pas à l’Hexagone. Plusieurs formations étrangères (Bundesliga, Liga) seraient aussi sur les rangs pour proposer des opportunités de prêt ou même de transfert à plus long terme, même si le PSG privilégierait dans un premier temps un prêt pour la seconde partie de saison.

Rennes et Toulouse sont aussi évoqués dans ce dossier, mais c’est Strasbourg qui apparaît aujourd’hui comme le principal « challenger » à Lyon, prêt à offrir un projet attrayant pour un joueur en quête de temps de jeu régulier en Ligue 1.

🧠 Le PSG prudent mais ouvert

Le club parisien ne fermerait pas complètement la porte à un départ cet hiver, surtout si l’objectif est de voir Kamara franchir un cap dans sa progression. Mais le PSG reste attaché à garder un œil sur son espoir, notamment en excluant un transfert définitif immédiat selon certaines sources spécialisées.