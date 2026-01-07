OL Mercato : les Gones veulent piocher au PSG

250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !

Dans la course au renforcement défensif, l’Olympique Lyonnais s’intéresse de près à Noham Kamara, 18 ans, un des éléments prometteurs du Paris Saint-Germain. Peu utilisé par le club parisien, le jeune défenseur se retrouve au centre des discussions alors que l’OL cherche la perle rare pour solidifier sa charnière dès cet hiver.

Pourquoi l’OL cherche à renforcer sa défense cet hiver ?

La situation défensive demeure une priorité urgente pour la formation lyonnaise cet hiver. Souhaitant retrouver de la stabilité derrière, les dirigeants multiplient les pistes pour donner un nouveau souffle au collectif rhodanien.

Ce besoin se traduit par l’étude de plusieurs profils jeunes et prometteurs, à l’image de la récente attention portée à Noham Kamara, selon Le Parisien, mais aussi à d’anciens joueurs parisiens passés par l’étranger, comme les intérêts de l’OL pour El-Chadaille Bitshiabu en provenance d’Allemagne, qui témoignent de la stratégie offensive menée sur le marché des transferts.

Noham Kamara : un jeune talent en manque de temps de jeu au PSG

À seulement 18 ans, Noham Kamara fait figure de grand espoir au PSG. Mais cette saison, le défenseur central n’a eu droit qu’à une seule apparition avec l’équipe professionnelle, passant la plupart du temps sur le banc.

Âge : 18 ans

Nombre de matches pro cette saison : 1

Contrat avec le PSG jusqu’en 2028

Loin d’obtenir la confiance de son entraîneur pour enchaîner les minutes, Kamara observe que sa progression s’enlise aujourd’hui à Paris, de quoi ouvrir la porte à une réflexion sur sa trajectoire dans l’élite du football français.

PSG et OL : quelles perspectives pour l’avenir de Kamara ?

Côté parisien, l’avenir de Noham Kamara fait aujourd’hui l’objet d’un questionnement stratégique. Le club s’interroge sur la meilleure manière de favoriser son développement, la priorité étant d’offrir au défenseur un temps de jeu régulier dans un environnement compétitif.

L’OL, de son côté, voit en Kamara une recrue potentielle à inscrire dans un projet de recrutement axé sur la jeunesse et la progression sur la durée. Lyon entend bâtir une ossature défensive solide pour les saisons à venir, à travers ce type d’opportunité sur le marché des espoirs.

Un dossier à suivre durant ce mercato hivernal

Le sort de Noham Kamara s’annonce comme l’un des feuilletons à surveiller jusqu’à la clôture du marché hivernal. Entre la volonté du PSG de propulser son jeune joueur et l’appétit lyonnais pour bâtir autour de talents en devenir, les prochaines semaines seront décisives dans le choix d’orientation de la carrière du défenseur.