La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

La bataille est lancée sur le marché hivernal pour s’attacher les services d’El-Chadaille Bitshiabu. Face à la pénurie de défenseurs centraux à Monaco, L’Équipe affirme que l’OL avance aussi ses pions, tandis que l’Europe se met à l’affût pour le 20-ans prometteur de Leipzig passé par le PSG.

L’AS Monaco n’a plus le luxe d’attendre. Privé de Mohammed Salisu pour le reste de la saison et de Christian Mawissa pour plusieurs semaines, le club du Rocher agit dans l’urgence. Touchée au cœur de sa défense, l’équipe monégasque n’a d’autre choix que de trouver rapidement une solution fiable pour survivre dans la course à l’Europe.

Dans ce contexte, le recrutement d’un renfort défensif devient prioritaire. Les finances serrées du club conduisent à privilégier la piste d’un prêt plutôt qu’un transfert définitif dès cet hiver. El-Chadaille Bitshiabu, qui manque de temps de jeu en Allemagne, est identifié comme une cible de choix pour une opération sans option d’achat, idéale pour Monaco.

Le nom du défenseur a fait son chemin sur la Côte d’Azur notamment grâce à ses performances dans le groupe élite PSG des jeunes professionnels avec Bitshiabu qui a révélé son potentiel avant son passage en Bundesliga.

Lyon également sur le coup pour renforcer sa défense

L’Équipe avance que l’OL n’entend pas laisser le champ libre à son concurrent direct. Le club rhodanien, lui aussi en quête de solidité dans l’axe défensif, porte un intérêt marqué au profil de Bitshiabu. Là aussi, la formule d’un prêt, jugée plus abordable sur le plan financier, semble privilégiée devant un transfert sec.

En multipliant les prises de contact, Lyon compte jouer sa carte pour offrir au joueur, formé au PSG, un retour en Ligue 1 – une ligue qu’il connaît déjà et où son gabarit et sa jeunesse pourraient faire la différence. Pour suivre l’évolution de ce dossier côté Gones, il n’est pas inutile de s’informer sur la façon dont Lyon pourrait formuler son offre.

Bitshiabu : la promesse tricolore en quête de temps de jeu

Arrivé à Leipzig à l’été 2023, El-Chadaille Bitshiabu peine à s’imposer en Bundesliga, avec seulement cinq apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Pourtant, le natif de Villeneuve-Saint-Georges, passé par toutes les étapes de la formation parisienne, continue de susciter de grandes attentes autour de son potentiel physique et technique. Toujours sous contrat avec Leipzig jusqu’en juin 2029, Bitshiabu reste une cible à la fois précieuse et difficile à déloger, sauf en cas de formule adaptée aux besoins de toutes les parties.

La concurrence étrangère s’organise

Si Monaco et l’OL tentent d’avancer vite, la lutte dépasse désormais les frontières nationales. Manchester United et le Bayer Leverkusen se sont eux aussi renseignés sur le dossier, envisageant un prêt avec option d’achat – un détail non négligeable qui séduit souvent les clubs allemands. Pour mieux cerner l’intensité de cette lutte et ses multiples ramifications, il est intéressant d’analyser les intérêts de Manchester United, Monaco et Lyon pour Bitshiabu.

Alors que la demande enfle en Europe, Leipzig garde la main grâce à un contrat longue durée et ne semble pas prêt à brader son atout. Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour l’avenir de Bitshiabu, objet d’un bras de fer à plusieurs étages, bien au-delà de la seule Ligue 1. Pour ne rien manquer des rebondissements autour du jeune défenseur, toute l’actualité et les rumeurs sont à retrouver sur les dernières actualités concernant El-Chadaille Bitshiabu.