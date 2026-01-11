OM : pisté par Marseille, il fait un énorme buzz après son élimination de la CAN

Ce week-end de janvier 2026 restera gravé dans la mémoire de Nene Dorgeles — sans doute plus que dans celle des supporters marseillais qui, l’été dernier, avaient vu en lui une possible solution d’attaque. À 23 ans, l’ailier malien a vécu un scénario digne d’un film sportif : jouer deux matches en moins de 24 heures, dans deux compétitions majeures, à plus de 3 000 km d’écart.

Vendredi soir à Tanger, Nene est entré en jeu pour le quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 face au Sénégal, entrant à la 55ᵉ minute dans un match crucial que le Mali a perdu (0-1).

À peine le temps de digérer l’élimination que l’ailier a enfourché un vol privé pour rallier Istanbul afin de rejoindre Fenerbahçe pour la finale de la Supercoupe de Turquie contre Galatasaray — un derby de haute volée remporté 2-0 par les siens. Nene est entré en jeu à la 69ᵉ minute, participant à la conquête du trophée.

💭 Un coup d’œil en arrière : l’OM voulait Nene

L’été dernier, alors qu’Olympique de Marseille cherchait à renforcer son secteur offensif, Nene Dorgeles avait été cité comme une piste crédible en cas d’échec dans le dossier Igor Paixão, notamment pour apporter de la vitesse et de la profondeur sur les ailes.

À l’époque, l’OM envisageait le Malien comme un joueur polyvalent capable d’évoluer sur les deux flancs ou en soutien d’un attaquant — ce qui aurait pu coller avec le style directionnel de la maison phocéenne.

Finalement, il a été recalé étant donné que Paixão a signé, puis a choisi une autre trajectoire — il a signé à Fenerbahçe en août 2025 pour un contrat de longue durée.

🧠 Entre club et sélection : un symbole de la charge moderne

Ce double engagement en moins de 24 heures illustre à la fois le professionnalisme du joueur mais aussi les cadences infernales imposées aujourd’hui aux footballeurs. Nene a prouvé qu’il avait les ressources pour répondre présent des deux côtés — une caractéristique qui avait séduit certains recruteurs phocéens l’été dernier — mais aussi un symbole du dilemme moderne : faire le maximum pour son pays et son club sans se brûler les ailes.

📌 Et maintenant ?

Alors que le Mali a quitté la CAN, Nene peut se concentrer pleinement sur son rôle à Fenerbahçe, où il a déjà inscrit des buts importants cette saison et s’affirme comme un élément clé de l’attaque.

Pour l’OM, cette anecdote rappelle que les pistes mercato doivent désormais prendre en compte la disponibilité des joueurs internationaux, un facteur stratégique majeur quand on vise des objectifs ambitieux — notamment européens.