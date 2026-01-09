CAN 2025 : le Mali éliminé par le Sénégal, le RC Lens récupère Sangaré et s’inquiète pour Haidara

Le Sénégal a tenu son rang en remportant son quart de finale de la CAN 2025 face au Mali (1‑0) ce vendredi à Tanger, mais ce succès laisse un goût mitigé pour les supporters lensois. Malgré la qualification des Lions de la Teranga, Mamadou Sangaré et Amadou Haidara, les deux maliens du RC Lens, ont vécu une après‑midi contrastée, entre performance et incertitude.

Sur la pelouse du Stade Ibn‑Batouta, le Sénégal a arraché la qualification grâce à un but d’Iliman Ndiaye (27e), dans une action rendue possible par une erreur du gardien malien. La supériorité technique et la gestion du match ont suffi aux Lions pour atteindre les demi‑finales, malgré l’expulsion du capitaine malien Yves Bissouma juste avant la mi‑temps.

Ce scénario n’a guère souri aux Aigles du Mali, qui ont pourtant fait preuve d’un engagement courageux. Portés par des prestations héroïques de leur gardien Djigui Diarra, les Maliens ont multiplié les occasions, mais ont buté sur la défense sénégalaise et sur leur manque d’efficacité devant le but.

Sangaré moteur malien

Pour les supporters du RC Lens, il y a eu un motif de satisfaction : Mamadou Sangaré, milieu relayeur très en vue cette saison à Bollaert et titulaire avec le Mali, a pleinement participé à la rencontre et a montré qu’il demeure un élément clé de l’équipe nationale, même s’il a occupé des postes un peu plus offensifs.

Le RC Lens récupère donc Sangaré en forme après cette échéance africaine, ce qui intervient au bon moment pour le club artésien qui en avait fait l’un de ses recrues phares cet été.

Haidara incertain, Lens sur le qui‑vive

En revanche, l’autre international lensois, Amadou Haidara, a vécu une journée plus délicate. Le milieu malien a souffert d’une gêne à l’épaule au cours du match et a finalement dû céder sa place en seconde période, ce qui suscite une inquiétude certaine du côté de Lens quant à sa disponibilité future.

Arrivé cet hiver en provenance de Leipzig pour renforcer l’entrejeu sang et or, Haidara est un joueur que le club compte utiliser progressivement. Mais sa blessure soulève donc des questions sur son retour et sa condition physique à court terme, d’autant qu’il est encore en phase d’adaptation dans le groupe lensois.