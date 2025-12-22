À LA UNE DU 22 DéC 2025
[19:32]OL Mercato : accord trouvé avec le Real Madrid pour Endrick !
[19:09]FC Nantes : la réaction forte d’Anthony Lopes après Concarneau
[18:46]RC Lens Mercato : un énorme coup de pouce du LOSC pour Risser en janvier ?
[18:18]OL Mercato : les Gones annoncent un départ à 6 M€ (officiel)
[17:57]ASSE : les pistes de Kilmer Sports pour le mercato hivernal
[17:32]PSG, FC Barcelone Mercato : un club a enfin bougé pour Julian Alvarez ! 
[17:02]CAN 2025 : le Mali accroché par la Zambie, Sangaré (RC Lens) s’est fait remarquer
[16:37]OM : Aguerd s’est blessé, une fin de saison évoquée !
[15:54]FC Nantes : deux titulaires ruinent le projet de Kantari 
[15:26]OL, OM, Stade Rennais Mercato : la réponse cinglante d’Angers pour Abdelli
CAN 2025 : le Mali accroché par la Zambie, Sangaré (RC Lens) s’est fait remarquer

Par Fabien Chorlet - 22 Déc 2025, 17:02
Lassine Sinayoko à la poursuite de Lubambo Musonda
La Zambie a arraché le match nul ce lundi face au Mali (1-1).

Le Mali et la Zambie s’affrontaient ce mardi pour le deuxième match de la CAN 2025. Alors qu’ils avaient le match en main, les Maliens se sont fait rejoindre en fin de match par les Zambiens (1-1). Dominateurs tout au long de la partie, les hommes de Tom Saintfiet ont ouvert le score juste après l’heure de jeu grâce à un but de l’Auxerrois Lassina Sinayoko (61e). Mais dans le temps additionnel, Patson Daka a permis à la Zambie d’arracher l’égalisation (90+2), privant le Mali d’une victoire qu’il lui tendait les bras.

Sangaré (RC Lens) a brillé

En plus de Lassine Sinayoko, un autre joueur de Ligue 1 a brillé lors de cette rencontre. Il s’agit du milieu de terrain du RC Lens, Mamadou Sangaré. Impérial dans les duels et inspiré par ses dribbles, le Lensois éclaboussé le match de son talent. Futur recrue hivernale du RCL, Amadou Haïdara est, lui, entré en jeu à la 86e minute.

