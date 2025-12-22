CAN 2025 : le Mali accroché par la Zambie, Sangaré (RC Lens) s’est fait remarquer

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

La Zambie a arraché le match nul ce lundi face au Mali (1-1).

Le Mali et la Zambie s’affrontaient ce mardi pour le deuxième match de la CAN 2025. Alors qu’ils avaient le match en main, les Maliens se sont fait rejoindre en fin de match par les Zambiens (1-1). Dominateurs tout au long de la partie, les hommes de Tom Saintfiet ont ouvert le score juste après l’heure de jeu grâce à un but de l’Auxerrois Lassina Sinayoko (61e). Mais dans le temps additionnel, Patson Daka a permis à la Zambie d’arracher l’égalisation (90+2), privant le Mali d’une victoire qu’il lui tendait les bras.

Sangaré (RC Lens) a brillé

En plus de Lassine Sinayoko, un autre joueur de Ligue 1 a brillé lors de cette rencontre. Il s’agit du milieu de terrain du RC Lens, Mamadou Sangaré. Impérial dans les duels et inspiré par ses dribbles, le Lensois éclaboussé le match de son talent. Futur recrue hivernale du RCL, Amadou Haïdara est, lui, entré en jeu à la 86e minute.