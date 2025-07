OM Mercato : qui est Nene Dorgeles, plan B de Paixao à Marseille ?

L’OM a des vues sur l’ailier malien du RB Salzbourg, Nene Dorgeles. Le joueur fait figure d’alternative à Paixao. Présentations.

Selon LaMinute OM, l’OM s’intéresse à Nene Dorgeles et le joueur est la principale alternative à Paixao, l’ailier brésilien du Feyenoord, un peu trop gourmand aux yeux des décideurs phocéens. Néné Dorgelès (22 ans), originaire de Kayes (Mali), bien qu’il soit né à Yopougon (Côte d’Ivoire) évolue principalement comme ailier ou comme attaquant axial. Formé au FC Guidars et à la JMG Academy de Bamako, il a rejoint le RB Salzbourg en janvier 2021.

15 buts et 9 passes l’an dernier pour la nouvelle cible de l’OM

Passé par le club satellite du FC Liefering (2ᵉ division), il a été prêté successivement au SV Ried (14 matchs et 2 buts en championnat) puis à Westerlo (Belgique) où il a inscrit 13 buts en 35 matches. Prolongé jusqu’en 2028 par le RB Salzbourg, il totalise 48 apparitions et 15 buts au total (13 en Bundesliga, 2 en Coupes européennes) pour le club autrichien. International, il compte 24 sélections pour 7 buts avec le Mali. Réputé pour sa vitesse et son dribble, il sort d’une saison à 15 buts et 9 passes décisives. Il a inscrit son premier but de la saison ce mercredi en qualification pour la Ligue des champions, lors de la victoire du RB sur le terrain des Norvégiens de Brann Bergen (4-1). Beaucoup de clubs suivent le joueur, cité ces derniers mois du côté d’Arsenal, Manchester United, Liverpool, Brighton, Bournemouth, Tottenham, Bayer Leverkusen, Fribourg, la Lazio, la Fiorentina et même au PSG. Son club demanderait entre 25 et 28 millions d’euros pour son transfert.