Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Ce matin, L’Equipe a annoncé le transfert du milieu Ibrahima Sissoko de Bochum au FC Nantes. L’ancien Strasbourgeois devrait signer son contrat de deux ans et demi dès demain.

C’est L’Equipe qui a annoncé la bonne nouvelle en début de journée : après un enlisement, les négociations entre le FC Nantes et Bochum pour un transfert d’Ibrahima Sissoko ont repris pour aboutir à un accord. Le natif de Meaux, international malien passé par Brest et Strasbourg, va s’engager pour deux saisons et demi avec les Canaris moyennent une indemnité de 2 M€. Restait à savoir quand il allait débarquer sur les bords de l’Erdre. Ouest-France a apporté des réponses et elles sont plutôt positives.

Dans le groupe qui accueillera le PFC dimanche ?

Selon le quotidien régional, Ibrahima Sissoko sera à Nantes dès demain pour y passer sa visite médicale. Si tout se passe bien – et il n’y a pas de raison que ce ne soit pas le cas puisqu’il a été sur la feuille de match de toutes les rencontres du Mali à la CAN même s’il n’a pas joué une minute, il paraphera son contrat de deux ans et demi. Et sera à l’entraînement dès mardi matin, les Canaris étant au repos lundi après leur match contre Nice ce dimanche en Coupe de France.

Ibrahima Sissoko pourrait donc figurer dans le groupe du FC Nantes qui accueillera le Paris FC dimanche prochain pour un match décisif dans la course au maintien. Il pourrait débuter sur le banc, la paire Mwanga-Coquelin ayant fait forte impression dimanche dernier au Vélodrome (2-0). Mais il permettra à Ahmed Kantari d’avoir des options défensives sur le banc pour gérer les fins de match.