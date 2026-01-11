Désormais au FC Séville, Batista Mendy a gardé de mauvais souvenirs de son passage au FC Nantes, où il a été formé mais où il n’a pas eu sa chance.

Ce dimanche, Foot Mercato publie une interview de Batista Mendy, passé cet été de Trabzonspor au FC Séville, où il s’épanouit (15 matches, 1 but depuis le début de la saison). Né à Saint-Nazaire, le milieu de terrain de 25 ans est arrivé au FC Nantes en 2015, alors qu’il n’avait que 15 ans. Il y a signé pro à sa majorité mais a quitté le club trois saisons plus tard, à la fin de son contrat, car il estimait que le club ne lui faisait pas confiance. La faute à la direction, selon lui. Parti à Angers, Mendy a vu sa carrière décoller. A travers l’entretien accordé au FM, on sent la rancœur qu’il nourrit à l’égard de son ancien club et surtout des Kita…

« J’étais dans mon club amateur, le SNAF (Saint-Nazaire Atlantique Football), je faisais souvent les sélections ligue des départements. Je me suis fait remarquer par le FC Nantes. Je suis parti faire plusieurs entraînements les mercredis. Après, j’ai fait un stage et c’est à ce moment-là qu’ils m’ont recruté. C’est Stéphane Guédon (le recruteur du FCN pour l’école de football) qui m’a fait venir. Je signe pro en 2018. C’est allé vite. Quand je suis arrivé au FC Nantes, c’était lors de la saison 2015-2016, j’avais signé trois ans comme aspirant. Durant ma première année à Nantes, je pris en équipe de France U16. Après, j’étais régulièrement appelé en U16, U17 et U19 et ensuite j’ai signé pro. »

« Le fait qu’ils ne me faisaient pas jouer, ça reste un choix de la direction »

« Le FC Nantes, c’est un club historique, mais ces dernières années, c’est plus compliqué. Ça a changé par rapport à avant… Avant, la formation était la philosophie du club. Quand j’étais là-bas, ce n’était pas trop ça. Les jeunes ne jouaient pas beaucoup en pro. On était très, très, très peu. Là, je vois qu’ils font maintenant confiance aux jeunes, mais quand j’y étais, ils ne faisaient pas tellement confiance aux jeunes. Quand tu es jeune, tu es impatient. Quand tu vois tout ça, quand tu vois les autres joueurs de ta génération jouer en pro dans les autres clubs, tu te dis : « Il faut que je sorte d’ici ». Dans ta tête, tu n’as pas forcément envie de rester et de jouer en réserve ou en U19. Tu veux passer un cap. On joue au foot pour jouer en professionnel. Dans ta tête, tu veux partir et jouer en pro. Dans ma génération, j’avais Aurélien Tchouameni, Amine Gouiri avec moi en sélection. En équipe de France, il y en a beaucoup qui commençaient déjà à jouer en pro. »

« Nantes voulait me prolonger, mais comme je ne jouais pas, même avec les pros, je me suis dit que je ne voulais pas prolonger. Pendant longtemps, je ne jouais pas. Même avec la réserve, je ne jouais pas, je faisais juste les entraînements. Le week-end, je ne jouais pas, mais c’est comme ça, Nantes reste malgré tout mon club formateur. Le fait qu’ils ne me faisaient pas jouer, ça reste un choix de la direction. Mais j’ai pris un peu de retard. C’est pour ça que j’ai refusé de prolonger. J’ai préféré attendre, j’ai pris sur moi. J’ai attendu d’être libre pour réellement commencer ma carrière professionnelle. »