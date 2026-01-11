FC Nantes Mercato : un golgoth de la CAN ciblé, le départ d’une recrue estivale acté

Alors que la saison de Ligue 1 bat son plein et que le FC Nantes est en quête de renforts pour assurer son maintien, le club ligérien s’agite aussi bien sur les départs que sur les pistes de recrutement.

🛡️ Nantes prêt à passer à l’offensive pour Samuel Kotto

Du côté de la défense centrale, le nom de Samuel Kotto est désormais lié au FC Nantes. Selon les informations du journaliste italien Gianluigi Longari, les dirigeants nantais prépareraient une offre concrète pour s’attacher les services du défenseur central camerounais, actuellement sous contrat au KAA Gent. Le FC Nantes chercherait ainsi à devancer la concurrence notamment des clubs italiens comme la Fiorentina, l’Udinese ou le Genoa, également intéressés par le profil du joueur.

Âgé de 22 ans, Kotto s’est forgé une réputation intéressante à la Gantoise après son arrivée en provenance du Malmö FF et s’est également fait remarquer lors de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Cameroun (4 matchs joués). Ses qualités physiques (1,90 m, 84 kg) et son sens du placement en font une cible intéressante pour Nantes, qui souhaite solidifier sa ligne défensive alors que la lutte pour le maintien s’accentue.

🟡 Hong Hyun‑seok : un prêt rompu

Sur le plan des départs, le milieu offensif sud‑coréen Hong Hyun‑seok (26 ans) devrait prendre la porte, comme l’indique L’Équipe. Arrivé en prêt du club allemand du FSV Mayence l’été dernier, Hong n’a été que peu utilisé cette saison (6 apparitions, dernière en octobre) et ne semble pas s’être imposé dans l’effectif des Canaris.

Un nouveau prêt vers La Gantoise (Belgique), son ancien club entre 2022 et 2024, pourrait être envisagé pour Hong, qui connaît bien le championnat belge et où il avait déjà évolué avec un certain succès.

🧹 Un été mouvementé qui se poursuit

Ce mouvement autour de Hong s’inscrit dans une politique plus large de dégraissage menée par le FC Nantes cet hiver. Après avoir officialisé le prêt de Yassine Benhattab au Stade de Reims, le club serait prêt à se séparer également de plusieurs autres joueurs peu utilisés, notamment les recrues de l’été dernier. Dans le sens des arrivées, Ibrahima Sissoko (28 ans, Bochum) devrait devenir la 3e recrue hivernale, après Machado et Cabella.