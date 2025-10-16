Annoncé comme l’une des recrues les plus prometteuses du mercato nantais, Hyun-seok Hong peine cruellement à convaincre sous le maillot des Canaris. Et son passage en Loire-Atlantique commence sérieusement à faire grincer des dents…

Arrivé cet été en prêt payant de 400 000 € en provenance de Mayence, l’international sud-coréen de 26 ans devait apporter de la technique, de la projection et de la stabilité au milieu de terrain. Sur le papier, Hong était la recrue la plus emballante du mercato. Sur le terrain, c’est une toute autre histoire.

Incapable pour l’instant de remplacer efficacement Johann Lepenant, blessé, le milieu n’a ni l’impact physique ni la créativité attendue. Son apport reste quasi inexistant, et son adaptation au jeu de Luis Castro semble plus lente que prévu.

Le problème, c’est que le FC Nantes n’a pas de plan B.

Avec Francis Coquelin toujours à l’infirmerie et Lepenant indisponible encore un mois, Hong devra rapidement élever son niveau s’il veut éviter d’être étiqueté comme un véritable flop de ce début de saison.

L’option d’achat fixée à 3,5 millions d’euros paraît aujourd’hui très loin d’être levée.

Mais dans une période aussi délicate pour les Canaris, Hong n’a plus le choix : il doit se réveiller, et vite, pour sauver le FC Nantes.