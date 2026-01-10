FC Nantes Mercato : un nouveau gros coup tenté en défense… la réponse est cinglante !

En quête d’un gros coup en défense pour cet hiver, le FC Nantes a tenté Lucas Beraldo (22 ans, PSG), mais la piste semble trop compliquée. Le nom de l’ancien Parisien, El Chadaille Bitshiabu, a lui aussi été évoqué. Deux pistes révélées en exclusivité sur notre site ces derniers jours.

Et un nouveau nom vient de sortir. En effet, le FCN serait entré ces dernières semaines sur le dossier Mariano Troilo (22 ans), jeune défenseur argentin du Parma Calcio estimé à 6 millions d’euros par Transfermarkt, en vue d’un prêt cet hiver dans le cadre du mercato.

Mais la tentative nantaise n’a pas eu l’effet escompté : selon une information exclusive relayée par Parma Live, le joueur a refusé la proposition sans même s’asseoir à la table des négociations. Troilo a clairement exprimé sa volonté de rester à Parma plutôt que de changer d’air en plein milieu de la saison.

Un coup dur pour Nantes, une décision mûrement réfléchie pour Troilo

Du côté du FC Nantes, cette tentative de prêt s’inscrivait dans une logique de renforcement à moindre coût pour une défense qui traverse une période délicate en Ligue 1 — comme en témoignent les mouvements et ajustements constants sur le marché des Canaris cet été et cet hiver.

Pour Troilo, dont l’adaptation à l’Italie n’a pas été simple jusqu’ici, ce choix de rester à Parma est perçu comme un signe de confiance personnelle et d’ambition sportive. Malgré une première partie de saison marquée par peu de minutes de jeu et quelques performances hésitantes, notamment lors de matches importants, l’Argentin souhaite continuer sa progression au sein du projet, convaincu de pouvoir s’imposer avec le temps.

Et maintenant ?

Avec ce refus, Nantes devra se réorienter si le club souhaite densifier son secteur défensif avant la fin du mercato. La possibilité de recruter un autre profil — peut-être plus confirmé ou mieux adapté à la responsabilité immédiate — pourrait devenir une priorité.

Pour sa part, Troilo reste à Parma, déterminé à transformer cette saison en tremplin vers plus de régularité et de responsabilités, malgré une concurrence et un contexte difficile pour s’imposer définitivement.