À LA UNE DU 11 JAN 2026
[11:09]Revue de presse : grosse nouvelle pour Sochaux-RC Lens, Genesio (LOSC) se paye l’arbitrage, polémique en Coupe de France
[10:48]OM Mercato : le prix de Vaz revu à la baisse, un regret à 80 M€ se profile !
[10:09]FC Nantes Mercato : les Kita tiennent leur 3e recrue, c’est une valeur sûre de Ligue 1
[09:56]ASSE Mercato : un renfort pour remplacer Bernauer, tout dépend d’une seule condition !
[09:39]PSG Mercato : un énorme démenti tombe pour l’avenir de Fabian Ruiz
[09:25]Revue de presse espagnole : Mbappé (Real Madrid) et Yamal (FC Barcelone) cernés avant le Clasico !
[08:58]RC Lens Mercato : la doublure idéale d’Udol identifiée… elle coûte moins d’1 M€
[08:38]OL : Endrick au cœur d’un très gros flou avant le choc face au LOSC
[08:13]FC Barcelone – Real Madrid : Mbappé titulaire pour le Clasico ? La réponse tombe !
[07:48]FC Nantes : l’absence de Centonze va provoquer un petit séisme en défense face à Nice
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : les Kita tiennent leur 3e recrue, c’est une valeur sûre de Ligue 1

Par William Tertrin - 11 Jan 2026, 10:09
💬 Commenter
Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, avant le match à Angers.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Le FC Nantes s’apprête à finaliser l’une de ses principales pistes du mercato hivernal : l’arrivée d’Ibrahima Sissoko, milieu défensif de 28 ans actuellement sous contrat avec le VfL Bochum (2e division allemande). Un nom révélé en exclusivité sur notre site le 30 décembre dernier.

Après des discussions entamées fin décembre, le dossier s’est quelque peu enlisé le temps de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, où Sissoko était engagé avec le Mali. Éliminé en quarts de finale par le Sénégal vendredi soir, le joueur est désormais disponible pour finaliser son transfert en Ligue 1.

Un renfort attendu au milieu

Formé en France et passé notamment par Strasbourg (2018–2024), Sissoko s’était engagé librement avec Bochum à l’été 2024 après la relégation du club allemand. Sous le maillot bochumois cette saison, il a disputé 8 rencontres (3 buts), et a notamment été freiné par une blessure, mais reste un profil connu du championnat français avec 179 matchs disputés, ce qui fait de lui une valeur sûre de Ligue 1.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le FC Nantes, confronté à des difficultés en Ligue 1, voit en lui un milieu expérimenté et polyvalent, capable de renforcer l’entrejeu d’une équipe en quête de stabilité. Selon les informations de L’Équipe, un accord aurait été trouvé autour de 2 millions d’euros avec le club allemand pour s’attacher ses services.

Détails du contrat et rôle sportif

Le joueur devrait s’engager avec Nantes jusqu’en 2028, ce qui constituerait un engagement sur le long terme pour le club canari au milieu de terrain. Cette arrivée s’inscrit dans une dynamique de reconstruction de l’effectif, après plusieurs mouvements déjà opérés lors de ce mercato hivernal, notamment avec les arrivées de Machado et Cabella.

Pour Nantes, la venue de Sissoko est perçue comme un coup intéressant : un joueur expérimenté, habitué à la Ligue 1, et qui connaît déjà bien le haut niveau, tout en étant disponible à un tarif qui reste raisonnable pour les contraintes financières du club.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot