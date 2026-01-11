FC Nantes Mercato : les Kita tiennent leur 3e recrue, c’est une valeur sûre de Ligue 1

Le FC Nantes s’apprête à finaliser l’une de ses principales pistes du mercato hivernal : l’arrivée d’Ibrahima Sissoko, milieu défensif de 28 ans actuellement sous contrat avec le VfL Bochum (2e division allemande). Un nom révélé en exclusivité sur notre site le 30 décembre dernier.

Après des discussions entamées fin décembre, le dossier s’est quelque peu enlisé le temps de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, où Sissoko était engagé avec le Mali. Éliminé en quarts de finale par le Sénégal vendredi soir, le joueur est désormais disponible pour finaliser son transfert en Ligue 1.

Un renfort attendu au milieu

Formé en France et passé notamment par Strasbourg (2018–2024), Sissoko s’était engagé librement avec Bochum à l’été 2024 après la relégation du club allemand. Sous le maillot bochumois cette saison, il a disputé 8 rencontres (3 buts), et a notamment été freiné par une blessure, mais reste un profil connu du championnat français avec 179 matchs disputés, ce qui fait de lui une valeur sûre de Ligue 1.

Le FC Nantes, confronté à des difficultés en Ligue 1, voit en lui un milieu expérimenté et polyvalent, capable de renforcer l’entrejeu d’une équipe en quête de stabilité. Selon les informations de L’Équipe, un accord aurait été trouvé autour de 2 millions d’euros avec le club allemand pour s’attacher ses services.

Détails du contrat et rôle sportif

Le joueur devrait s’engager avec Nantes jusqu’en 2028, ce qui constituerait un engagement sur le long terme pour le club canari au milieu de terrain. Cette arrivée s’inscrit dans une dynamique de reconstruction de l’effectif, après plusieurs mouvements déjà opérés lors de ce mercato hivernal, notamment avec les arrivées de Machado et Cabella.

Pour Nantes, la venue de Sissoko est perçue comme un coup intéressant : un joueur expérimenté, habitué à la Ligue 1, et qui connaît déjà bien le haut niveau, tout en étant disponible à un tarif qui reste raisonnable pour les contraintes financières du club.