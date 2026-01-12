La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Yannick Ferreira Carrasco (Al Shabab, 32 ans), qui plaît au FC Nantes et au Stade Rennais cet hiver, est bel et bien sur les tablettes de la Juventus Turin au mercato.

La Juventus Turin s’active en vue de ce mercato hivernal et scrute plusieurs pistes pour renforcer son attaque. Selon Sky Sports, le club italien cherche un ailier offensif capable de remplacer Kenan Yildiz, avec une préférence pour un prêt afin d’intégrer rapidement un joueur adapté au système de Luciano Spalletti.

La Juve a bien Carrasco en tête

Si Frederic Chiesa figure sur les radars, Liverpool refuse pour l’instant de le libérer temporairement, ce qui pousse la Vieille Dame à explorer d’autres options. Selon La Gazzetta dello Sport, trois profils retiendraient particulièrement l’attention des Bianconeri. Albert Gudmundsson, ancien joueur d’Ottolini à Gênes, reste compliqué à recruter car la Fiorentina s’oppose à son départ. Daniel Maldini, peu utilisé à l’Atalanta mais très courtisé, séduit grâce à son potentiel et l’estime de Spalletti et Modesto, malgré la concurrence de la Lazio et de Naples.

Al Shabab reste ferme

Et parmi ces pistes, Yannick Ferreira Carrasco sort bel et bien du lot, comme précisé pas plus tard qye ce samedi. Actuellement à Al-Shabab en Arabie saoudite, l’ailier belge attire la Juventus malgré un salaire juteux. Sa polyvalence et son expérience européenne pourraient en faire un renfort immédiat, tout en laissant la porte ouverte aux intérêts français : le FC Nantes et le Stade Rennais rêvent du joueur. Dans ce contexte, le mercato s’annonce animé pour Carrasco mais le standing de la Juve pourrait l’emporter sur la concurrence si toutefois son club accepte de s’en séparer cet hiver. Pour l’heure, ce ne serait pas tout à fait la tendance.