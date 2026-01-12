À LA UNE DU 12 JAN 2026
FC Nantes Mercato – INFO BUT! : un coup à jouer avec Maupay (OM) ?

Par Bastien Aubert - 12 Jan 2026, 08:12
💬 Commenter
Neal Maupay (OM)
Selon nos informations, le FC Nantes ne serait pas insensible au profil de Neal Maupay (OM, 29 ans) au Mercato.

Si certains dossiers sont en bonne voie et que la priorité du mercato hivernal se situe ensuite en défense, le FC Nantes ne serait pas insensible au profil de Neal Maupay (29 ans). Un dossier séduisant mais plusieurs éléments compliquent déjà la donne pour un éventuel prêt en ce mois de janvier.

On s’arrache désormais Maupay !

Le salaire de Maupay, estimé à environ 250 000 euros par mois à l’OM, constitue un premier frein pour les Canaris même si une prise en charge partielle pourrait intervenir. À cela s’ajoute la concurrence extérieure : le FC Séville s’intéresse également à l’attaquant marseillais, comme l’a révélé Mohamed Toubache-Ter.

But! confirme cette piste mais ajoute que le club andalou doit dégraisser avant d’avancer concrètement ses pions. Le 10 Sport a par ailleurs précisé un interêt de Getafe pour Maupay mais la formation espagnole doit d’abord trouver une porte de sortie à un certain Yvan Neyou pour faire entrer des liquidités dans ses caisses. Enfin, Pise est aussi sur le coup mais la priorité du moment mène plutôt à un ailier gauche, Basar Onal (Nimègue, 21 ans).

L’attaquant de l’OM a laissé un souvenir amer à Nantes

L’accueil au sein du vestiaire du FC Nantes pourrait lui aussi poser question pour Maupay (29 ans). Lors de son dernier passage à La Beaujoire en novembre 2024, où il avait marqué (2-1), Maupay avait eu des mots avec Nicolas Pallois… un souvenir que certains pourraient encore garder en mémoire.

Enfin, les relations tendues entre l’OM et le FC Nantes pourraient compliquer toute négociation, rendant le scénario d’un mouvement délicat à envisager. Pour l’heure, rien n’est décidé notamment chez les joueur lui-même, mais le dossier est une vraie opportunité de marché. Un coup intéressant sur le papier mais qui reste pour l’instant hypothétique.

Bastien Aubert

OM FC Nantes

