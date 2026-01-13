FC Nantes Mercato INFO BUT! : Boga ou Moffi, la vérité sur un double dossier alléchant

À LA UNE DU 13 JAN 2026
Par Bastien Aubert - 13 Jan 2026, 11:50
Moffi et Boga à Nice
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Beaucoup de supporters du FC Nantes s’interrogent sur un intérêt potentiel sur ce mercato pour Terem Moffi et/où Jérémie Boga, sur le départ de l’OGC Nice. But Football Club fait le point sur la situation.

Les supporters du FC Nantes s’interrogent. Sur le marché hivernal, deux noms de Ligue 1 reviennent avec insistance en plein mercato : Terem Moffi (26 ans) et Jérémie Boga (29 ans). Deux joueurs de l’OGC Nice, aujourd’hui sur le départ dans un contexte tendu mais dont l’avenir ne semble pas forcément se dessiner du côté de la Jonelière. 

Selon nos informations, la piste Terem Moffi ne mène pas au FC Nantes à ce stade. L’attaquant nigérian, sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en 2027 mais engagé dans une procédure de résiliation après l’agression subie fin novembre, est surtout apprécié… par le FC Lorient. Le club breton anticipe un départ en prêt de Mohamed Bamba cet hiver et voit en Moffi un profil capable de prendre rapidement le relais offensif si sa situation contractuelle venait à se débloquer.

Le FC Nantes n’est pas actif sur ces dossiers 

Du côté du FC Nantes, aucune avancée concrète n’est à signaler sur ce dossier. Le profil est connu, respecté, mais le club reste pour l’instant en retrait. Même constat pour Jérémie Boga. L’ailier ivoirien, lui aussi sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en 2027 et en arrêt depuis les mêmes piteux événements, ne figure pas parmi les priorités nantaises. Selon nos informations, son avenir s’écrirait plutôt à l’étranger.

L’Italie apparaît comme la destination la plus crédible, un championnat qu’il connaît parfaitement et où son profil reste très apprécié. Le mercato est encore long, et les situations de Boga et Moffi restent étroitement liées aux décisions à venir des instances. Mais à l’heure actuelle, le FC Nantes observe mais n’est pas actif sur ces dossiers. De quoi refroidir, au moins provisoirement, les espoirs des supporters qui rêvaient d’un ou deux gros coups venus de Nice.

Bastien Aubert

FC NantesOGC Nice

