Oui, j’y crois Ribéry la fait avec brio en 2006 ! Guy Stéphan ne voit pas de surprise de dernière minute mais peut-i-etre est-ce un moyen de noyer le poisson ?

Un entraîneur totalement inattendu pourrait prendre la place de Vahid Halilhodzic sur le banc du FC Nantes. C’est un scénario que peu avaient vu venir. À l’occasion du déplacement au Parc des Princes pour affronter le PSG ce mercredi en match en retard de Ligue 1, le FC Nantes devra composer sans Vahid Halilhodzic, suspendu, tout comme son adjoint Patrick Collot. Conséquence directe : c’est Éric Blahic qui sera sur le banc pour diriger les Canaris lors de ce match en retard de Ligue 1. Une décision confirmée par L’Équipe.

Un homme de l’ombre propulsé en première ligne

Habituellement dans l’ombre du staff, Blahic va vivre une exposition rare. L’actuel assistant du FC Nantes s’apprête à endosser le costume d’entraîneur principal, dans un contexte forcément particulier face à l’un des cadors du championnat. Une opportunité inattendue pour cet homme d’expérience, reconnu en interne pour sa connaissance du jeu et sa discrétion.

Si son nom reste peu connu du grand public, Éric Blahic possède pourtant un parcours solide. Passé notamment par le PSG, les Girondins de Bordeaux ou encore l’En Avant Guingamp, il a accumulé une expérience précieuse dans différents staffs techniques. Des expériences qui pourraient lui permettre de gérer au mieux cette mission ponctuelle, même dans un contexte aussi exigeant.

Une parenthèse… ou plus ?

Ce rendez-vous face au PSG intervient dans une période délicate pour le FC Nantes, entre résultats irréguliers et tensions internes. Dans ce climat, la gestion du groupe sera aussi importante que l’aspect tactique. Et Blahic devra rapidement trouver les bons leviers pour maintenir l’équilibre.

Si cette nomination reste, pour l’instant, exceptionnelle, elle pourrait aussi servir de test grandeur nature. Dans un FC Nantes en pleine réflexion sur son organisation sportive, chaque opportunité est observée de près. Une chose est sûre : face au PSG, Éric Blahic n’aura pas le droit à l’erreur. Et dans l’ombre d’une soirée sous pression, il jouera peut-être bien plus qu’un simple intérim.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)