À LA UNE DU 21 AVR 2026
[14:20]ASSE : après Jaber, coup dur pour Moueffek ! 
[14:00]FC Nantes : un coach au parfum de RC Lens est libre, les supporters des Canaris craignent le pire !
[13:40]PSG : Pierre Ménès souffle une idée mercato de génie à l’oreille de Luis Enrique 
[13:34]OM : le verdict est tombé pour Paixao, il est catastrophique !
[13:25]PSG : Luis Enrique se méfie du FC Nantes et envoie un signal fort en vue du Mercato 
[13:20]OM : Pierre Ménès tire à balles réelles sur Beye, un ancien coach de l’ASSE rêve de le remplacer ! 
[13:10]PSG Mercato : Campos vise une opportunité en or qui file en Championship
[13:00]ASSE : pluie de mauvaises nouvelles pour Montanier avant Troyes ! 
[12:40]OM Mercato : une recrue va faire l’aller-retour à Marseille ! 
[12:20]ASSE Mercato : le PSG s’est pris un méchant stop pour le chouchou des supporters des Verts ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : Luis Enrique se méfie du FC Nantes et envoie un signal fort en vue du Mercato 

Par Bastien Aubert - 21 Avr 2026, 13:25
💬 Commenter
Luis Enrique (PSG)

Luis Enrique s’est présenté devant la presse à la veille du match en retard entre le PSG et le FC Nantes.

Luis Enrique avait des choses à dire ce mardi à la mi-journée. « Je suis un peu fatigué de parler », a-t-il prévenu avant la conférence de presse, auprès de la chaîne du club, face aux matchs qui s’enchaînent. « Les adversaires ont eu moins d’occasions, ils ont marqué les deux premiers buts. C’est un match plus compliqué. On a essayé de changer l’issue, on n’a pas réussi. C’est dommage parce qu’on a besoin des points pour gagner le championnat », revient-il sur la défaite face à l’OL dimanche au Parc des Princes (1-2).

« Il y a beaucoup de choses à juger, a-t-il poursuivi. Notamment l’état des joueurs pour arriver en meilleure condition. C’est plus facile d’avoir des blessures et de la fatigue en fin de saison. C’est mon travail, avoir une équipe compétitive à chaque match. Il faut gérer la petite blessure de Vitinha, certains joueurs sont un peu fatigués ou ont quelques doubleurs. Ils peuvent jouer, ils ont des problèmes. Ce n’est pas public. »

Luis Enrique se méfie du FC  Nantes

« Quand il reste 10 matchs pour finir une saison, tous les résultats sont différents. Les équipes en difficulté, ce sont leurs dernières opportunités pour rester en Ligue 1. Ce sont des matchs très compliqués. Face à Nantes, à la maison, on avait fait match nul la saison dernière. C’est toujours difficile. « On a l’objectif clair de chercher à gagner le match, c’est le plus important. Demain, on va décider ce qui sera la meilleure équipe pour ce match. »

Luis Enrique envoie un signal pour le Mercato 

« Je vais avoir besoin de beaucoup de temps. Ce que je pense des remplaçants, c’est qu’on a tout gagné l’année dernière grâce à ce type de remplaçants. Ils se sont toujours bien entraînés, ont très bien joué quand il le fallait. Cette année, c’est la même chose. Ce serait ridicule de signer beaucoup de joueurs. On a une très grosse équipe. C’est normal d’avoir des petits renforts, ce sera la même chose la saison prochaine. Si vous ne savez pas comment je gère le turn-over au bout de 3 années… C’est à vous de juger et d’analyser, je reste avec le même avis que d’habitue. Il faut voir tout ça de manière panoramique. Il y a encore 2 matchs pour le championnat avant le Bayern. Je peux faire tourner mais je ne sais pas. »

PSGFC Nantes

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Nantes, PSG