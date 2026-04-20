L’entraîneur du FC Nantes, Vahid Halilhodzic, s’est exprimé pour la première fois depuis son expulsion contre Brest (1-1), qui pourrait lui valoir une longue suspension.

Demain, à la veille du match en retard entre le PSG et le FC Nantes, L’Equipe publiera une longue interview de Vahid Halilhodzic. Dedans, il y est évidemment question de son expulsion face à Brest (1-1), en réaction à celle de son joueur, Dehmaine Tabibou, qu’il trouvait injuste. Alors qu’il risque une longue suspension, le Bosniaque assure n’avoir ni injurié ni menacé l’arbitre. Il annonce cependant qu’il ne se rendra pas à Paris dès demain pour se défendre devant la commission de discipline car il tient à bien préparer le match contre le PSG.

« S’ils trouvent une insulte, qu’ils me suspendent cinquante ans »

« Je n’ai jamais insulté. J’ai bougé, à gauche, à droite, mais je n’ai jamais insulté ni menacé. Je n’ai peur de rien, moi, je n’ai jamais insulté personne. J’ai été expulsé une seule fois, avec le PSG, j’avais pris deux mois. Je lui ai juste demandé de venir m’expliquer pourquoi et il (l’arbitre central) n’est pas venu. Je mérite un peu de respect et mon équipe aussi. Mais je n’ai jamais insulté. Menacé qui ? Quoi ? C’est incroyable, ça. Regardez les images, ça se voit à la télévision. S’ils trouvent une insulte, qu’ils me suspendent cinquante ans. »

Vahid Halilhodzic annonce également qu’il aura une longue conversation avec Waldemar Kita à la fin de la saison pour expliquer tout ce qui ne va pas au FC Nantes… « Les dirigeants aussi étaient mécontents de l’arbitrage. Le président (Waldemar Kita) aussi était dépité. (Après la saison), il faut une grosse réflexion sur le sportif. Comment retrouver une équipe de Nantes qui joue la Coupe d’Europe. Un jour, quand je partirai, je donnerai mon avis pour beaucoup de choses aux dirigeants. Aujourd’hui, je suis juste profondément déçu pour les joueurs, touché. Car, vous savez, j’ai du plaisir à travailler avec eux. Je n’ai eu aucun problème depuis mon arrivée. »

Vahid Halilhodzic nie toute insulte envers l’arbitrehttps://t.co/zmaVi86BIa — Foot Mercato (@footmercato) April 20, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2