Si les finances de l’OM sont serrées, un joueur de retour à Marseille cet été devrait en faire les frais.

Un dossier s’annonce déjà compliqué pour l’OM. Alors que le club phocéen doit composer avec des finances contraintes, un cas particulier se dessine pour l’un de ses joueurs sous contrat : Angel Gomes. Selon La Minute OM, le milieu de terrain devrait effectuer son retour à l’Olympique de Marseille cet été… sans garantie d’y rester.

Un prêt en demi-teinte en Angleterre

Envoyé en prêt à Wolverhampton Wanderers, Gomes a disputé une dizaine de rencontres avec les Wolves. Mais son passage n’a pas convaincu au point de déclencher une levée d’option d’achat. La relégation officielle du club en Championship change également la donne. Dans un contexte sportif et économique dégradé, Wolverhampton ne semble pas en mesure d’assumer les conditions financières prévues pour conserver le joueur.

Un retour… avant un nouveau départ ?

Sur le papier, Gomes doit donc réintégrer l’effectif marseillais cet été. Mais ce retour pourrait être de courte durée. La raison est simple : son salaire est jugé trop élevé par rapport à la grille actuelle de l’Olympique de Marseille. Dans un contexte où chaque ligne budgétaire est scrutée, l’OM pourrait rapidement chercher une solution alternative.

Milieu technique, capable d’évoluer dans différents registres, Angel Gomes possède un profil intéressant sur le plan footballistique. Mais son intégration dans le projet marseillais semble aujourd’hui floue. Entre contraintes économiques et choix sportifs, son avenir ne semble pas s’inscrire durablement dans la cité phocéenne.

Une stratégie dictée par les finances de l’OM

Ce cas illustre surtout une réalité plus large à Marseille : la nécessité d’optimiser chaque décision de mercato. Dans un effectif en reconstruction, certains retours de prêt ne sont pas forcément synonymes de stabilité. L’OM devra donc trancher rapidement : intégrer Gomes dans le projet ou chercher une porte de sortie pour alléger la masse salariale.

À quelques semaines du mercato, le dossier Angel Gomes s’ajoute à une liste déjà longue de décisions à prendre pour l’Olympique de Marseille. Entre ambitions sportives et réalité économique, Marseille avance sur une ligne fine. Et dans ce contexte, même un retour de prêt peut rapidement se transformer en simple étape de transition.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)