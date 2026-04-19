En proie à des difficultés sportives, l’OM pourrait voit l’OL lui infliger le coup de grâce au prochain mercato estival.

L’OL continue d’anticiper un mercato agité. Avec plusieurs mouvements possibles dans son secteur offensif, le club rhodanien explore des pistes ambitieuses, dont celle d’un ancien joueur de l’OM aujourd’hui en difficulté en Italie.

Un profil bien connu de la Ligue 1

Selon Fotomac, il s’agit de Luis Henrique, passé par l’OM avant son transfert à l’Inter Milan pour environ 23 millions d’euros l’été dernier. Mais en Serie A, l’ailier brésilien de 24 ans peine à confirmer les espoirs placés en lui. Avec un temps de jeu irrégulier et des statistiques limitées (1 but, 3 passes décisives), son adaptation reste compliquée malgré des qualités techniques indéniables.

L’OL fait partie des clubs intéressés et envisagerait même une formule de prêt avec option d’achat, mais l’Inter réclamerait près de 20 millions d’euros, ce qui complique fortement le dossier. La concurrence est dense : Bournemouth, Everton, Aston Villa FC, et l’AS Monaco suivraient la situation de près.

Un nouveau duel OL–OM en coulisses

Ce possible intérêt s’explique aussi par les mouvements attendus dans l’effectif lyonnais. Plusieurs départs offensifs pourraient libérer de la place et des moyens financiers, obligeant le club à se repositionner rapidement sur le marché. Entre valorisation potentielle et pari sportif, le dossier Luis Henrique coche toutes les cases d’un mercato à risque… mais aussi à forte récompense.

Si cette piste se confirme, elle viendrait ajouter une couche supplémentaire à la rivalité déjà forte entre Lyon et Marseille, cette fois déplacée sur le terrain du recrutement. Un feuilleton à suivre de très près cet été et peut-être au-delà…

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)