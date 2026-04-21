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FRANCE

OM : 2 premiers coups durs pour Beye avant Nice

Par Raphaël Nouet - 21 Avr 2026, 05:00
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Habib Beye s'interrogeant avant le match à Lorient.

Dimanche, l’OM recevra l’OGC Nice dans une ambiance très tendue après sa défaite contre Lorient (0-2). Habib Beye pourrait être privé de deux joueurs majeurs.

Quelle sera l’attitude du Vélodrome, dimanche, à l’occasion du match contre Nice ? Après la défaite honteuse à Lorient (0-2), les joueurs de l’OM peuvent s’attendre au pire. Ils ont déjà eu droit à des banderoles salées en février, après Bruges (0-3) et Paris (0-5), ils ont également été boycottés par les ultras lors du match contre Auxerre (1-0). Cette fois, l’ambiance s’annonce explosive et personne ne devrait être épargné, pas même Medhi Benatia, qui avait échappé aux foudres des virages il y a deux mois… Et comme si cela ne suffisait pas, l’équipe pourrait être fortement diminuée…

Paixao et Gouiri incertains

En effet, Igor Paixao et Amine Gouiri sont incertains. Les deux joueurs sont sortis en cours de partie au Moustoir. Le premier à cause d’un mollet douloureux, le second à cause de soucis musculaires. Seront-ils rétablis à temps pour la réception du Gym ? Rien n’est moins sûr. La certitude, c’est qu’ils auront le temps de bien récupérer puisque les Olympiens vont passer toute la semaine à la Commanderie, s’entraînant deux fois par jour et y dormant même à partir de jeudi soir…

D’ailleurs, cette décision ne plaît pas à des joueurs ayant déjà passé une semaine loin de chez eux lors du stage à Marbella. Le vestiaire marseillais est au bord de l’explosion, il est donc possible que certains joueurs ne cherchent pas à forcer leur retour dans l’équipe…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
02/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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