FC Nantes : Waldemar Kita sur le banc ? Les supporters ironisent sur la situation

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Ambiance surréaliste du côté du FC Nantes. Après les expulsions de Vahid Halilhodzic et de son adjoint Patrick Collotlors du match face au Stade Brestois 29, une question agite tout le club… et surtout les supporters : qui va diriger l’équipe au prochain match ?

Une situation qui fait sourire… jaune

Sur les réseaux sociaux, les fans nantais ont rapidement tourné la situation en dérision. Entre inquiétude et humour, certains imaginent déjà des scénarios improbables :

« On va finir comme en district, Anthony Lopes, le capitaine, va coacher l’équipe et faire les changements tout en étant dans les cages. »

Une vague d’ironie qui illustre surtout le flou actuel autour du banc nantais.

Mais du coup, si Vahid a pris rouge, son adjoint aussi, qui va coacher l’équipe ?



On va finir comme en district, Anthony Lopes, le capitaine, va coacher l’équipe et faire les changements tout en étant dans les cages. — Jules (@Jules_LeNantais) April 19, 2026

Waldemar Kita sur le banc ? Le fantasme des supporters

Dans ce contexte, un nom revient avec insistance… celui de Waldemar Kita. Le président du club, souvent au cœur des débats, est devenu malgré lui la star des blagues en ligne.

Certains supporters poussent même la plaisanterie jusqu’à imaginer le dirigeant descendre sur le banc :

« Image exclusive de celui qui prendra place sur le banc du FC Nantes lors du prochain match, suite aux cartons rouges de Vahid et de son adjoint »

Une publication accompagnée d’une vidéo détournée de Kita, devenue virale. Preuve que, malgré la tension sportive, l’humour reste une arme pour les fans.

Image exclusive de celui qui prendra place sur le banc du FC Nantes lors du prochain match, suite aux cartons rouges de Vahid et de son adjoint. https://t.co/IjcfnK5aer pic.twitter.com/abSOCoUhev — Jules (@Jules_LeNantais) April 19, 2026

Une solution bien plus classique en réalité

Si les spéculations vont bon train, la réalité devrait être beaucoup plus sobre. C’est Éric Blahic qui est pressenti pour assurer l’intérim sur le banc lors de la prochaine rencontre.

Une solution logique en interne, loin des fantasmes… mais peut-être moins divertissante pour les supporters.

Entre crise sportive et dérision

Cet épisode résume parfaitement la situation actuelle du FC Nantes : tendue sur le terrain, mais parfois désamorcée par l’humour en tribunes et sur les réseaux.

Reste à savoir si, avec ou sans Kita sur le banc (symboliquement), les Canaris réussiront à rebondir sportivement.