Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Relégué en Championship, Wolverhampton Wanderers pourrait perdre plusieurs éléments cet été. Le PSG urveille notamment de près le profil de Ladislav Krejčí.

Le PSG reste attentif aux opportunités du marché. Avec la relégation de Wolverhampton Wanderers en Championship, plusieurs joueurs pourraient être poussés vers la sortie. Une situation que Luis Campos suit de près, toujours à la recherche de profils capables de renforcer son effectif sans exploser son budget.

Krejčí, un profil qui coche plusieurs cases

Parmi les joueurs observés, PSG Inside Actus affirme que Ladislav Krejčí attire l’attention. Connu pour sa polyvalence et son impact physique, il peut évoluer à plusieurs postes, notamment en défense ou au milieu. Un type de joueur apprécié dans les effectifs modernes, capable d’apporter de la solidité et de s’adapter aux différents systèmes.

La descente de Wolverhampton pourrait faciliter les discussions. Les clubs relégués sont souvent contraints d’ajuster leur masse salariale et d’ouvrir la porte à certains départs. Dans ce contexte, le PSG pourrait tenter de se positionner rapidement pour profiter d’une fenêtre de tir intéressante sur le plan financier.

Un profil complémentaire pour Paris

Dans la logique actuelle du PSG, l’idée serait de renforcer la rotation avec des joueurs fiables et capables d’élever le niveau global du groupe. Krejčí s’inscrit parfaitement dans cette réflexion, notamment après les critiques récurrentes sur la qualité du banc parisien. Pour l’instant, aucun contact concret n’a filtré, mais la piste est jugée crédible dans plusieurs cercles.

Paris continue d’explorer différentes options avant d’entrer dans une phase plus active de son mercato. Plus que jamais, le PSG semble prêt à exploiter les situations particulières du marché. Et la relégation de Wolverhampton pourrait bien offrir une opportunité à ne pas négliger. Un dossier à suivre de près dans les prochaines semaines.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League