À l’approche du match en retard face au FC Nantes, le PSG doit encore composer avec plusieurs absences importantes. Vitinha est forfait, tandis que Nuno Mendes poursuit sa reprise.

Le calendrier ne laisse aucun répit au PSG. Trois jours seulement après la défaite contre l’OL (1-2), le Paris Saint-Germain enchaîne avec un déplacement important contre le FC Nantes, dans le cadre d’un match reporté de la 26e journée de Ligue 1. Mais pour Luis Enrique, la préparation de cette rencontre est encore perturbée par une série de pépins physiques.

Vitinha toujours à l’arrêt

Sorti blessé dimanche soir face à Lyon, Vitinha ne sera pas de la partie. Le milieu portugais souffre d’une inflammation du talon droit, contractée après un choc durant la rencontre. Selon le point médical du club : « Victime d’une inflammation du talon droit suite à un choc reçu lors du match contre l’Olympique Lyonnais, Vitinha restera en soins ces prochains jours. Une nouvelle évaluation sera faite en fin de semaine. » Conséquence directe : le joueur manquera également le déplacement sur la pelouse de l’Angers SCO ce week-end, sa reprise dépendant de l’évolution de sa blessure.

Nuno Mendes toujours en reprise

Autre absence notable : Nuno Mendes. Le latéral portugais, déjà forfait face à Lyon, poursuit son travail de reprise sans encore être opérationnel pour la rencontre face à Nantes. Le club reste prudent sur son retour, préférant ne prendre aucun risque avec un joueur souvent sujet aux pépins physiques ces dernières saisons.

Enfin, Quentin Ndjantou complète la liste des absents. Le jeune joueur, blessé de longue date, poursuit son protocole de soins et reste indisponible pour une durée encore indéterminée. Le communiqué du PSG précise également : « Nuno Mendes poursuit son travail de reprise. Quentin Ndjantou continue son protocole de soins. »

Le Fc Nantes comme test de réaction

Face au FC Nantes, le PSG devra donc composer avec un milieu diminué mais toujours compétitif. L’absence de Vitinha prive notamment l’équipe d’un élément clé dans la construction du jeu et la maîtrise du tempo. Pour Luis Enrique, l’objectif sera double : rebondir après Lyon et gérer intelligemment un groupe fragilisé physiquement.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League