Défenseur central camerounais de La Gantoise, Samuel Kotto, pisté par le FC Nantes, devrait s’engager avec le Stade de Reims pour 4 M€.

De l’élite belge à la Ligue 2 sans passer par la Ligue 1, telle est la drôle de trajectoire de Samuel Kotto cet hiver. Le défenseur camerounais de 22 ans, qui n’est que remplaçant à La Gantoise, va quitter la Belgique cet hiver. Il a été annoncé dans le viseur du FC Nantes, jusqu’à ce qu’une source interne assure à notre journaliste Bastien Aubert que cette piste n’était pas sérieuse. Et finalement, c’est au Stade de Reims qu’il devrait s’engager dans les prochaines heures, moyennant une indemnité de 4 M€. Le FC Nantes cherche un ou deux défenseurs centraux d’ici la fin du mercato.

Leroux pas opérationnel

Par ailleurs, en début de soirée, le FC Nantes a communiqué la liste des joueurs convoqués pour le match de demain contre le Paris FC. L’absence de Louis Leroux a fait tiquer. L’insider Emmanuel Merceron s’est interrogé sur X : « Quel est le problème avec Leroux ? Pas assez musclé pour détruire le jeu adverse ? ». Mais la réponse était bien plus simple que ça et c’est ce même Merceron qui l’a dévoilée, toujours sur X : « Visiblement, Leroux ne serait pas apte pour demain. Pas écarté ».

Blessé à une cuisse de fin novembre jusqu’à début janvier, le milieu de terrain avait joué une demi-heure à Marseille (2-0). Mais il a visiblement rechuté puisqu’il n’était pas dans le groupe pour le 16e de Coupe de France contre Nice, pour lequel Ahmed Kantari avait fait appel à de nombreux jeunes.