À LA UNE DU 17 JAN 2026
[23:07]L’OM cartonne Angers (5-2), les notes des Phocéens
[22:48]L’ASSE se relance face à Clermont (1-0) mais ne rassure pas
[22:32]FC Nantes : une piste défensive va s’engager en L2, mauvaise nouvelle pour Leroux
[22:18]RC Lens : Saïd envoie un message fort à Sage
[22:06]ASSE – Clermont : Larsonneur, un coup de gueule et une critique à Horneland
[21:48]PSG : un ancien du club déclare sa flamme à l’OM !
[21:23]ASSE – Clermont : la banderole cinglante des Green Angels
[21:06]Ligue 1 : l’OGC Nice rechute lourdement à Toulouse
[20:44]Real Madrid : Arbeloa totalement fan de Mbappé
[20:10]SCO d’Angers – OM : le onze de De Zerbi dévoilé
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : une piste défensive va s’engager en L2, mauvaise nouvelle pour Leroux

Par Raphaël Nouet - 17 Jan 2026, 22:32
💬 Commenter
Louis Leroux courant avec le ballon sur la pelouse du Vélodrome.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Défenseur central camerounais de La Gantoise, Samuel Kotto, pisté par le FC Nantes, devrait s’engager avec le Stade de Reims pour 4 M€.

De l’élite belge à la Ligue 2 sans passer par la Ligue 1, telle est la drôle de trajectoire de Samuel Kotto cet hiver. Le défenseur camerounais de 22 ans, qui n’est que remplaçant à La Gantoise, va quitter la Belgique cet hiver. Il a été annoncé dans le viseur du FC Nantes, jusqu’à ce qu’une source interne assure à notre journaliste Bastien Aubert que cette piste n’était pas sérieuse. Et finalement, c’est au Stade de Reims qu’il devrait s’engager dans les prochaines heures, moyennant une indemnité de 4 M€. Le FC Nantes cherche un ou deux défenseurs centraux d’ici la fin du mercato.

Leroux pas opérationnel

Par ailleurs, en début de soirée, le FC Nantes a communiqué la liste des joueurs convoqués pour le match de demain contre le Paris FC. L’absence de Louis Leroux a fait tiquer. L’insider Emmanuel Merceron s’est interrogé sur X : « Quel est le problème avec Leroux ? Pas assez musclé pour détruire le jeu adverse ? ». Mais la réponse était bien plus simple que ça et c’est ce même Merceron qui l’a dévoilée, toujours sur X : « Visiblement, Leroux ne serait pas apte pour demain. Pas écarté ».

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Blessé à une cuisse de fin novembre jusqu’à début janvier, le milieu de terrain avait joué une demi-heure à Marseille (2-0). Mais il a visiblement rechuté puisqu’il n’était pas dans le groupe pour le 16e de Coupe de France contre Nice, pour lequel Ahmed Kantari avait fait appel à de nombreux jeunes.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot