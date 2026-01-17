Prêté il y a huit jours au Stade de Reims jusqu’à la fin de la saison, Yassine Benhattab a disputé ses premières minutes sous le maillot rouge et blanc. On ne peut pas dire que ça se soit bien passé…

Après une première partie de saison très frustrante au FC Nantes, entre incompréhension avec Luis Castro, faible temps de jeu et résultats catastrophiques, Yassine Benhattab a pris la direction du Stade de Reims il y a deux vendredis pour un prêt jusqu’à la fin de la saison. Peut-être que la marche était trop haute pour l’ailier, passé l’été dernier du National à la Ligue. Six mois en Ligue 2 semblent être une bonne idée pour lui permettre de se relancer. Surtout dans une équipe ambitieuse comme le Stade de Reims, qui ambitionne de retrouver l’élite en mai.

Une mi-temps pour Benhattab dans le derby contre Troyes

Mais on ne peut pas dire que ça ait bien démarré pour Benhattab ! Ce samedi, le Stade de Reims disputait un derby contre Troyes au stade de l’Aube. Un derby doublé d’une affiche du haut de tableau puisque l’ESTAC est leader de la Ligue 2 alors que les Rouge et Blanc étaient dauphines. Mais rien n’a été pour Reims, mené 2-0 à la pause et qui, bien qu’en supériorité numérique pendant 47 minutes, n’a pas réussi à ramener un point, Nakamura réduisant la marque dans les arrêts de jeu (2-1, score final). Yassine Benhattab, lui, est entré à la pause mais n’a pas réussi à se mettre en évidence, si ce n’est sur des coups de pied arrêtés.

Rien de rédhibitoire pour l’ancien d’Aubagne, qui aura besoin d’un peu de temps pour s’acclimater à sa nouvelle équipe. Doté d’une belle patte gauche, il doit trouver les ressources physiques et mentales pour ne plus disparaître en cours de match, comme le lui reprochait Luis Castro au FC Nantes.