À LA UNE DU 17 JAN 2026
[19:00]ASSE : Geraerts annonce un Stade de Reims de combat face aux Verts
[18:55]RC Lens – AJ Auxerre (1-0) : la place de leader retrouvée et un record égalé, les notes des Sang et Or
[18:38]FC Barcelone : un scandale avec un joueur de l’OM ressurgit
[18:17]OM : Pierre Ménès se moque des galères marseillaises pour aller à Angers
[18:02]PSG Mercato : après le Barça avec Dro, Luis Enrique frustre un autre géant espagnol
[17:46]Stade Rennais Mercato : accord trouvé avec une recrue, Beye vise la Champions League !
[17:33]FC Nantes : première amère pour Benhattab avec Reims
[17:12]Real Madrid : Mbappé a soutenu Vinicius Jr, conspué par le Bernabeu
[16:50]OM Mercato : l’Atlético est passé à l’attaque pour Greenwood !
[16:23]FC Barcelone : amer, Flick fracasse Dro pour son départ au PSG
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : première amère pour Benhattab avec Reims

Par Raphaël Nouet - 17 Jan 2026, 17:33
💬 Commenter
Le premier match de Yassine Benhattab sous le maillot du Stade de Reims.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Prêté il y a huit jours au Stade de Reims jusqu’à la fin de la saison, Yassine Benhattab a disputé ses premières minutes sous le maillot rouge et blanc. On ne peut pas dire que ça se soit bien passé…

Après une première partie de saison très frustrante au FC Nantes, entre incompréhension avec Luis Castro, faible temps de jeu et résultats catastrophiques, Yassine Benhattab a pris la direction du Stade de Reims il y a deux vendredis pour un prêt jusqu’à la fin de la saison. Peut-être que la marche était trop haute pour l’ailier, passé l’été dernier du National à la Ligue. Six mois en Ligue 2 semblent être une bonne idée pour lui permettre de se relancer. Surtout dans une équipe ambitieuse comme le Stade de Reims, qui ambitionne de retrouver l’élite en mai.

Une mi-temps pour Benhattab dans le derby contre Troyes

Mais on ne peut pas dire que ça ait bien démarré pour Benhattab ! Ce samedi, le Stade de Reims disputait un derby contre Troyes au stade de l’Aube. Un derby doublé d’une affiche du haut de tableau puisque l’ESTAC est leader de la Ligue 2 alors que les Rouge et Blanc étaient dauphines. Mais rien n’a été pour Reims, mené 2-0 à la pause et qui, bien qu’en supériorité numérique pendant 47 minutes, n’a pas réussi à ramener un point, Nakamura réduisant la marque dans les arrêts de jeu (2-1, score final). Yassine Benhattab, lui, est entré à la pause mais n’a pas réussi à se mettre en évidence, si ce n’est sur des coups de pied arrêtés.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Rien de rédhibitoire pour l’ancien d’Aubagne, qui aura besoin d’un peu de temps pour s’acclimater à sa nouvelle équipe. Doté d’une belle patte gauche, il doit trouver les ressources physiques et mentales pour ne plus disparaître en cours de match, comme le lui reprochait Luis Castro au FC Nantes.

FC NantesStade de Reims

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Nantes, Stade de Reims