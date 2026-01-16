À LA UNE DU 16 JAN 2026
[18:50]OM Mercato : Neil El Aynaoui envoyé à Marseille ! 
[18:32]OL, RC Lens Mercato : c’est officiel pour Satriano et Lyon tient sa 2e recrue après Endrick !
[18:14]RC Lens : le groupe de Sage pour Auxerre avec plusieurs mauvaises nouvelles
[18:00]ASSE : le groupe d’Horneland pour Clermont est tombé !
[17:23]FC Nantes Mercato : les Kita ont bouclé leur quatrième recrue, c’est un défenseur central !
[17:05]ASSE : bonne nouvelle pour Davitashvili, le verdict de la présence de Cardona contre Clermont
[16:43]OM Mercato : De Zerbi scelle l’avenir d’Hojbjerg et évoque l’arrivée de recrues
[16:14]FC Nantes Mercato : les Canaris annoncent une nouvelle signature !
[15:57]Stade Rennais : Beye annonce trois bonnes nouvelles avant Le Havre
[15:35]FC Barcelone Mercato : accord imminent pour le départ de ter Stegen, son futur club connu !
FC Nantes Mercato : les Canaris annoncent une nouvelle signature !

Par Fabien Chorlet - 16 Jan 2026, 16:14
Louis Leroux (FC Nantes)
Le FC Nantes a bouclé la prolongation de Louis Leroux. L’officialisation vient de tomber.

Le FC Nantes est en pleine effervescence cet hiver. Après avoir recruté des joueurs expérimentés comme Deiver Machado, Rémy Cabella et Ibrahima Sissoko, le club ligérien continue également de préparer l’avenir et a officialisé ce vendredi la prolongation de Louis Leroux.

Leroux prolonge jusqu’en 2030

Le jeune milieu de terrain a prolongé son contrat avec son club formateur de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2030. « Pur produit de la formation nantaise, Louis Leroux a prolongé son contrat avec le FC Nantes jusqu’en 2030. Originaire du Maine-et-Loire, notre milieu de terrain a rejoint le centre de formation de la Jonelière à l’âge de 14 ans. Années après années, il a gravi les échelons avec humilité et travail, jusqu’à s’imposer en équipe première depuis maintenant deux saisons », a pu-t-on lire sur le communiqué du FCN.

Au club depuis l’âge de 14 ans, Louis Leroux a déjà disputé 31 matchs en professionnel. Cette saison, sous les ordre de Luis Castro, il s’était imposé comme un titulaire indiscutable au poste de latéral gauche avant de se blesser fin novembre dernier. De retour de blessure début janvier, il va désormais pouvoir reprendre progressivement sa place au sein de l’équipe nantaise.

https://twitter.com/FCNantes/status/2012119048666894526

