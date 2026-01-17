FC Nantes Mercato : les Kita ont bouclé une signature prometteuse et relancent un gros coup

Le FC Nantes veut arracher Abakar Sylla avant la clôture du mercato hivernal. Le défenseur ivoirien, en quête de minutes, redevient la priorité des Canaris dans une course où rien n’est encore joué.

Sylla, cible réactivée : Nantes sent une opportunité

Longtemps gelé, le dossier Abakar Sylla reprend vie à la Beaujoire. À 23 ans, le défenseur central n’a disputé qu’une minute en Ligue 1 cette saison au RC Strasbourg, malgré un contrat valable jusqu’en 2028. Cette absence sur les pelouses interpelle, alors que Nantes cherche à muscler sa défense à l’approche du sprint final du mercato.

Nantes songe à un prêt, Strasbourg entrouvre la porte

Le Racing Club de Strasbourg, jusque-là fermé à un départ, étudie désormais l’hypothèse d’un prêt, selon L’Équipe. Ce revirement fait vibrer l’espoir côté canari : le manque d’options défensives et la volonté d’injecter du sang neuf poussent le FC Nantes à s’activer. Un regain d’intérêt logique, tant Sylla, recruté pour 20 M€ en juillet 2023, peine à s’acclimater malgré l’investissement.

Concurrence à tous les étages : Nantes doit convaincre vite

Le FC Nantes n’est pas seul sur le dossier : plusieurs clubs de Ligue 1 se montrent désormais attentifs, tout comme un prétendant italien bien décidé à profiter de la situation. Sylla, jeune défenseur athlétique et international U23 ivoirien, reste prisé malgré sa saison quasi-blanche.

La bataille promet d’être acharnée : le profil du joueur garde la cote, et le club qui saura le relancer pourrait réaliser un joli coup d’ici l’été.

Sylla et Strasbourg, un transfert toujours en suspens

Sylla avait tous les atouts pour s’imposer en Ligue 1 après son transfert à 20 M€ depuis le Club Brugge. Mais l’aventure en Alsace s’est vite refroidie : seulement une apparition et une valeur marchande divisée par cinq, de 15 à 3 M€ en décembre 2025. Le prêt envisagé pourrait permettre au défenseur – et à Nantes – de rebondir, alors que le joueur reste considéré comme un espoir chez les U23 ivoiriens.

Loan Merrifield, autre espoir nantais bientôt pro

En attendant, le FC Nantes ne se contente pas de manœuvrer sur le marché : le club mise également sur sa formation. Après avoir attiré le regard des scouts européens, le prometteur Loan Merrifield (16 ans) va s’engager professionnellement avec les Canaris, toujours selon L’Équipe.

Cet attaquant de rupture, déjà international U17 avec 5 sélections et 4 buts, vient de trouver un accord pour un premier contrat pro de trois ans, effectif au 1er juillet. Un signal fort pour l’avenir sportif du club.