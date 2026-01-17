À LA UNE DU 17 JAN 2026
[14:00]ASSE : le père de Stassin se lâche sur le mal-être de son fils et fait une grosse annonce mercato
[13:30]Stade Rennais Mercato : accord trouvé pour Jacquet, quelque chose d’historique se prépare !
[13:13]FC Nantes Mercato : les Kita ont bouclé une signature prometteuse et relancent un gros coup
[13:01]Real Madrid : la compo face à Levante, la réponse officielle est connue pour Mbappé !
[12:32]OM Mercato : un flop qui a coûté très cher va quitter Marseille
[12:21]Stade Rennais Mercato : l’Arabie saoudite lâche une offre XXL qui bouleverse Meïté
[12:06]PSG Mercato : Dro Fernandez (FC Barcelone) arrive, Flick humilié par Luis Enrique !
[11:42]RC Lens : un Sang et Or en quête de temps de jeu a reçu un message pas forcément rassurant
[11:30]Revue de presse : un ex de l’ASSE de retour en L1, surprise d’Auxerre à Lens, une recrue de renom à Paris ?
[10:57]Real Madrid : Mbappé de retour comme titulaire face à Levante, une réponse est tombée
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : les Kita ont bouclé une signature prometteuse et relancent un gros coup

Par William Tertrin - 17 Jan 2026, 13:13
💬 Commenter
Waldemar Kita
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Le FC Nantes veut arracher Abakar Sylla avant la clôture du mercato hivernal. Le défenseur ivoirien, en quête de minutes, redevient la priorité des Canaris dans une course où rien n’est encore joué.

Sylla, cible réactivée : Nantes sent une opportunité

Longtemps gelé, le dossier Abakar Sylla reprend vie à la Beaujoire. À 23 ans, le défenseur central n’a disputé qu’une minute en Ligue 1 cette saison au RC Strasbourg, malgré un contrat valable jusqu’en 2028. Cette absence sur les pelouses interpelle, alors que Nantes cherche à muscler sa défense à l’approche du sprint final du mercato.

Nantes songe à un prêt, Strasbourg entrouvre la porte

Le Racing Club de Strasbourg, jusque-là fermé à un départ, étudie désormais l’hypothèse d’un prêt, selon L’Équipe. Ce revirement fait vibrer l’espoir côté canari : le manque d’options défensives et la volonté d’injecter du sang neuf poussent le FC Nantes à s’activer. Un regain d’intérêt logique, tant Sylla, recruté pour 20 M€ en juillet 2023, peine à s’acclimater malgré l’investissement.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Concurrence à tous les étages : Nantes doit convaincre vite

Le FC Nantes n’est pas seul sur le dossier : plusieurs clubs de Ligue 1 se montrent désormais attentifs, tout comme un prétendant italien bien décidé à profiter de la situation. Sylla, jeune défenseur athlétique et international U23 ivoirien, reste prisé malgré sa saison quasi-blanche.

La bataille promet d’être acharnée : le profil du joueur garde la cote, et le club qui saura le relancer pourrait réaliser un joli coup d’ici l’été.

Sylla et Strasbourg, un transfert toujours en suspens

Sylla avait tous les atouts pour s’imposer en Ligue 1 après son transfert à 20 M€ depuis le Club Brugge. Mais l’aventure en Alsace s’est vite refroidie : seulement une apparition et une valeur marchande divisée par cinq, de 15 à 3 M€ en décembre 2025. Le prêt envisagé pourrait permettre au défenseur – et à Nantes – de rebondir, alors que le joueur reste considéré comme un espoir chez les U23 ivoiriens.

Loan Merrifield, autre espoir nantais bientôt pro

En attendant, le FC Nantes ne se contente pas de manœuvrer sur le marché : le club mise également sur sa formation. Après avoir attiré le regard des scouts européens, le prometteur Loan Merrifield (16 ans) va s’engager professionnellement avec les Canaris, toujours selon L’Équipe.

Cet attaquant de rupture, déjà international U17 avec 5 sélections et 4 buts, vient de trouver un accord pour un premier contrat pro de trois ans, effectif au 1er juillet. Un signal fort pour l’avenir sportif du club.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot