FC Nantes Mercato : une obsession des Kita à 20 M€ termine en nouvelle désillusion

Le FC Nantes voit l’une de ses priorités du mercato d’hiver s’envoler : la piste menant au défenseur strasbourgeois Abakar Sylla se ferme brusquement. Dans une situation sportive devenue urgente, cet épisode traduit les tensions d’un club relégable en quête d’expérience, mais confronté à une réalité mercato complexe.

Fin des discussions pour Abakar Sylla, ciblé à plusieurs reprises

L’espoir d’un renfort défensif d’envergure n’aura pas résisté à la complexité des négociations : le prêt de Abakar Sylla, pensé pour six mois, n’a pas abouti entre Nantes et Strasbourg, rapporte L’Équipe. Le club alsacien, qui avait déboursé la somme folle de 20 millions d’euros pour attirer Sylla depuis Bruges à l’été 2023, ne verra finalement pas son défenseur central rejoindre les bords de l’Erdre.

Sylla, 22 ans et 43 matches de Ligue 1 à son actif, restait une cible de choix pour une défense nantaise qui a clairement besoin d’être pimpée. Mais l’Ivoirien n’a plus joué depuis le 10 mai dernier, gêné par des soucis physiques à répétition et une indisponibilité de longue durée. Son absence des terrains a pesé lourd dans la balance, rendant impossible la concrétisation du projet.

Cet échec s’ajoute à une série de dossiers déjà refermés côté canari, même si Machado et Cabella sont les premières recrues de l’hiver. Il faut également rappeler que le FCN a déjà ciblé Sylla, un dossier déjà étudié à plusieurs reprises lors des mois précédents.

Nantes dans l’urgence : maintien, mercato et nouveaux choix

Le FC Nantes aborde la trêve en très mauvaise posture. Actuellement 17e de Ligue 1, soit dans la zone rouge, les Canaris affichent un retard de quatre points sur le premier non-relégable. Dans ce contexte, chaque choix de recrutement compte double, la survie du club s’écrivant semaine après semaine.

L’état-major nantais affichait la volonté de sécuriser des joueurs « d’expérience » pour offrir plus de stabilité à une défense fébrile. Le jeune entraîneur Ahmed Kantari, nommé le 11 décembre, s’est donc vu confier la lourde tâche de relancer la dynamique malgré des moyens limités et un marché restreint. Plusieurs profils ont été explorés, même hors secteur défensif, mais les enjeux immédiats ont recentré les efforts sur des renforts en charnière centrale.

Nantes va devoir rapidement réorienter sa stratégie : entre nécessité de renforcer l’arrière-garde et impasse sur certains profils, la pression monte pour ne pas voir s’échapper la Ligue 1.