Inattendu, spectaculaire et chargé d’espoir, le retour de Fabien Centonze (29 ans) sous le maillot du FC Nantes marque un virage inattendu dans une saison jusque-là compliquée pour les Canaris.

On ne sait pas encore quelle sera la longévité d’Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes. Mais les supporters locaux peuvent au moins déjà admettre qu’il a eu le nez creux en relançant Fabien Centonze. Boosté par les choix offensifs du nouvel entraîneur des Canaris, le latéral incarne aujourd’hui le symbole du possible renouveau nantais, pile au moment où le club a besoin d’une étincelle pour relancer sa dynamique. Le calendrier ne ment pas : moins de deux semaines ont suffi à Centonze pour rappeler son impact. Remis dans le grand bain par Ahmed Kantari, il a tout de suite frappé fort avec 2 buts et 1 passe décisive en 2 matchs décisifs. Un retour qui a surpris tout le monde, alors que très peu y croyaient encore, supporters comme observateurs.

Kantari a fait renaître Centonze

Titularisé d’emblée à Angers, alors que le FC Nantes sombrait collectivement, Centonze s’est révélé comme l’un des rares rayons de soleil dans une prestation morose (défaite 4-1). Son but, plein de panache et d’audace, a brièvement réveillé les espoirs. Et ce n’était qu’un début : lors du déplacement à Concarneau en Coupe de France (5-3), il a confirmé avec un nouveau but opportuniste suivi d’une tête décisive pour Matthis Abline, auteur d’une brillante prestation offensive également. Sa présence n’a pas tardé à se faire sentir sur le plan collectif. À l’origine de cette dynamique : la confiance et l’audace, donc, de Kantari, qui a immédiatement voulu tourner la page du passé récent et miser sur l’expérience de l’ancien Messin.

Du placard à la lumière : la saison difficile de Centonze

L’histoire de Centonze à la Jonelière ressemble à une traversée du désert. Arrivé à l’été 2022 avec de grandes ambitions et un investissement conséquent, il s’est vite imposé avant de plonger dans la tourmente : tensions internes, sanctions, blessures sérieuses et évictions successives La saison passée, un prêt écourté à Vérone – marqué par une rupture du ligament postérieur – a tout compliqué. De retour à Nantes pour la saison 2025-2026, il doit alors composer avec une confiance quasi-nulle du staff de Luis Castro. Total ? Seulement 24 minutes disputées en six apparitions officielles avant la trêve hivernale – un contraste fort avec son statut de sixième salaire du club et les attentes initiales autour de lui. Ce contexte tendu, entre ambitions contrariées et besoin de relance, a nourri bien des interrogations, notamment parmi les supporters du FC Nantes.

Vers un rôle clé pour la seconde partie de saison ?

À la faveur de son retour remarqué, Fabien Centonze pourrait bien être « la recrue surprise » du mercato hivernal nantais – sans que le club ait eu à dépenser le moindre euro. Tout indique qu’il s’impose désormais comme une option de base pour un entraîneur en quête de stabilité, alors que la défense du FC Nantes reste fragile. Son goût du duel, sa capacité à briser des lignes et son engagement rappellent combien les Canaris ont tout à gagner à capitaliser sur sa remontée en puissance : c’est toute une dynamique collective qui pourrait en bénéficier, à l’image de la complicité technique entre Centonze et Abline lors du succès à Concarneau.