FC Nantes : la réaction forte d’Anthony Lopes après Concarneau

Par Fabien Chorlet - 22 Déc 2025, 19:09
Anthony Lopes (FC Nantes)
Anthony Lopes est passé en zone-mixte après la victoire du FC Nantes en Coupe de France contre Concarneau (3-5).

Grâce notamment à un doublé de Matthis Abline, le FC Nantes a fait le travail ce dimanche face à Concarneau (3-5), en 32e de finale de la Coupe de France. Une qualification pour les 16es de finale qui va faire du bien au moral des Canaris avant la trêve. Après la rencontre, Anthony Lopes s’est exprimé en zone-mixte. Le gardien nantais a partagé son soulagement de retrouver le chemin de la victoire.

« Ça fait du bien après sept matchs sans victoire »

« C’était essentiel de passer. Ça fait du bien après sept matchs sans victoire. Après, tout n’a pas été parfait, on aurait pu se rendre le cours du match un peu plus facile mais, voilà, on sait qu’on a besoin de travailler encore parce qu’il y a des choses qu’on essaie de mettre en place, encore aujourd’hui. Cette victoire clôture bien l’année et j’espère qu’elle nous mettra sur de bons rails dès le 4 janvier. C’est bien que les attaquants puissent marquer, qu’ils reprennent un maximum de confiance car on n’a pas beaucoup marqué sur cette première partie de saison. Maintenant, on doit faire mieux aussi défensivement. Ça reste, au final, une victoire et le petit papier avec écrit « FC Nantes » sera dans les boules au tour suivant », a confié l’ancien Lyonnais avant d’évoquer la trêve hivernale.

« Avec tout ce qu’on a vécu, toute la période qui n’était pas spécialement propice à des choses merveilleuses. Désormais, la coupure va faire du bien mentalement et physiquement. On a laissé énormément d’énergie, surtout sur le plan mental. Car être dans une situation comme la nôtre, c’est compliqué. Cette trêve va nous permettre de se ressourcer en famille, de passer les fêtes avec cette victoire à la clé pour repartir pied au plancher dès la reprise. »

