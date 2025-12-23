À LA UNE DU 23 DéC 2025
[10:28]OM, Stade Rennais Mercato : nouveau duel explosif pour un Marocain très convoité !
[10:13]ASSE Mercato : deux priorités ciblées par Kilmer, un hiver à haut risque pour les Verts
[09:50]Revue de presse espagnole : Flick réclame une recrue d’urgence au Barça, Vinicius doute d’un avenir au Real
[09:30]RC Lens : un flop industriel des Sang et Or meilleur buteur de la CAN ?
[09:11]OL Mercato : coup dur de dernière minute pour Endrick (Real Madrid) !
[08:48]OM : fin de saison pour Aguerd ? Le verdict est tombé !
[08:15]OL Mercato : Endrick envoie un buteur très courtisé au FC Nantes ! 
[07:45]PSG Mercato : la short-list de Luis Enrique a fuité, six noms ciblés cet hiver ! 
[07:19]ASSE : les Verts tiennent une première recrue hivernale qui vient de Ligue 2 ! 
[07:00]OM : dans le rouge, McCourt cherche un nouvel actionnaire ! 
OL Mercato : Endrick envoie un buteur très courtisé au FC Nantes ! 

Par Bastien Aubert - 23 Déc 2025, 08:15
Endrick (Real Madrid)
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Alors que l’OL est tout proche de finaliser l’opération Endrick pour lancer son mercato hivernal, le FC Nantes pourrait être le grand gagnant de l’histoire. 

Endrick arrive à l’OL. Dans son édition du jour, L’Équipe confirme la signature imminente de l’attaquant brésilien du Real Madrid à Lyon, qui va prendre en charge la moitié des émoluments du joueur, estimés à plus de 400 000 euros brut mensuels. Cela se fera sous la forme d’une indemnité avoisinant le million d’euros à verser au club espagnol, tandis qu’aucune option d’achat ne sera incluse dans la transaction.

Endrick pas avant le 11 janvier a minima ?

Tout devrait être signé avant demain soir et l’ex-prodige de Palmeiras pourra s’engager officiellement le 1er janvier. Il est attendu quelques jours plus tôt à Lyon pour s’entraîner et les supporters des Gones devront probablement attendre les seizièmes de finale de la Coupe de France à Lille, le 11  janvier à 21h, ou la réception de Brest au Groupama Stadium, le 18, pour voir à l’œuvre leur nouveau numéro  9.

L’OL lâche Munteanu… le FC Nantes en lice !

L’arrivée d’Endrick pourrait profiter au FC Nantes. Hier, Ekrem Konur a en effet confirmé l’intérêt des Canaris pour Louis Munteanu… mais aussi celui de l’OL. Sauf que l’opération Endrick a été bouclée juste après, ce qui peut laisser penser que Lyon a lâché la piste menant à l’attaquant roumain suivi par le Stade Rennais cet été. Si le FC Nantes reste donc en lice, avec un concurrent de moins, il reste d’autres rivaux à écarter : le Betis, Gérone et Valence, qui suivent sa situation de près.

