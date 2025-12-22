À LA UNE DU 22 DéC 2025
OL – Saint-Cyr-Collonges (3-0) : Fonseca fracasse son équipe, 3 joueurs visés !

Par Bastien Aubert - 22 Déc 2025, 08:48
Paulo Fonseca (OL)
Tenus en échec à la mi-temps par des joueurs de Régional 1, les joueurs de l’OL ont reçu une bronca méritée de leur public et ont fini par creuser l’écart tardivement et n’en tireront aucune gloire (3-0). Paulo Donseca le sait.

Les amateurs de Saint-Cyr-Collonges ont vécu une drôle d’expérience, hier, au Groupama Stadium face à l’OL : à la mi-temps, le score était toujours de 0-0 ! Le pire est que les Saint-Cyrôts n’avaient pas fait les 20 kilomètres jusqu’à Décines pour défendre à onze dans leur surface. Ils ont évolué en bloc médian, pressant l’OL par séquences et mettant en difficulté la charnière Hans Hateboer-Ruben Kluivert, ce qui promet pour les deux Néerlandais quand ils se retrouveront face aux attaquants monégasques et lillois, début janvier.

« Je n’ai pas aimé ce qu’on a fait techniquement »

Paulo Fonseca était exaspéré après la rencontre. « La première période n’a pas été bonne, on n’a pas pris les bonnes décisions, on n’a pas eu d’initiative individuelle, a regretté le coach de l’OL en conférence de presse d’après match. Je n’étais pas content. Je n’ai pas aimé ce match, il nous a manqué de la motivation, de l’intensité, du rythme. Et je n’ai pas aimé ce qu’on a fait techniquement. » Il a manqué de la qualité, aussi, a oublié de constater l’entraîneur portugais, qui n’a probablement pas voulu charger davantage des joueurs proches du ridicule.

3 Lyonnais dans le dur 

L’Équipe nomme les visés du jour sans prendre de pincettes : « Le niveau moyen de Mathys De Carvalho se situe peut-être plus près de Saint-Cyr-Collonges que de l’OL, tandis que Martin Satriano a fait autant peine à voir contre une R1 qu’en L1, ce qui ne l’aidera pas à reprendre confiance. Adam Karabec, lui, ne dribble jamais un joueur en pro, plutôt rare pour un ailier, mais ce match a prouvé qu’il ne passait pas plus face à des amateurs. il faudra en faire à peu près cent fois plus au prochain tour, en janvier, sur la pelouse du LOSC. »

