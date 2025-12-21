Coupe de France : l’OL se qualifie sans briller face à Saint-Cyr, les choses à retenir du match (3-0)

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Lyon poursuit son parcours en Coupe de France, mais la manière laisse à désirer. Opposé à l’équipe amateur de Saint-Cyr-Collonges (Régional 1), l’OL s’impose 3-0 et file en 16es de finale. Une victoire sans éclat, obtenue dans la douleur face à un adversaire organisé et valeureux. Retour sur une soirée où le réalisme a sauvé les Lyonnais d’un faux pas.

Lyon en quête de confiance contre Saint-Cyr

Favori évident sur le papier, l’Olympique Lyonnais abordait ce rendez-vous au Groupama Stadium avec la volonté de poursuivre sa remontée et d’éviter le piège d’un petit poucet. Dès les premiers instants, les Lyonnais accaparent le ballon mais peinent à se montrer dangereux. La solidité de Saint-Cyr, équipe déterminée et bien en place, complique la tâche des hommes de Paulo Fonseca.

Première période décevante pour l’OL

Dès le coup d’envoi, le scénario se répète : Lyon domine la possession mais multiplie les maladresses techniques. Durant les 50 premières minutes, l’OL s’enlise, gêné par des adversaires volontaires. Les passes manquées s’enchaînent, les occasions franches restent rares. Moreira, pourtant remuant, voit sa reprise repoussée in extremis sur la ligne par un défenseur de Saint-Cyr, dans une action confuse. Satriano, lui, manque deux têtes à bout portant. Même l’arrière-garde lyonnaise est bousculée sur quelques contres menés par Hebert et Baali.

Trois buts pour se rassurer et filer en 16es

La délivrance lyonnaise arrive sur un coup de pied arrêté à la 52e minute. Abner, monté sur corner, profite d’un ballon mal repoussé pour ouvrir le score et libérer ses coéquipiers.

Malgré tout, Lyon tarde à concrétiser sa domination. Il faut patienter jusqu’à la 85e minute pour voir Sulc doubler la mise, parfaitement servi par Gomes Rodriguez. Dans les derniers instants, Moreira orchestre un contre et offre à Sulc l’occasion d’un doublé en toute fin de match (90e).

Les efforts de Saint-Cyr, à l’image du gardien Chakri, n’auront pas suffi à freiner l’OL dans le money-time. Lyon plie le match dans les dix dernières minutes, fort de son réalisme.

Ce qu’il faut retenir de la qualification lyonnaise

Lyon s’impose 3-0 mais sans réellement convaincre. Les principales leçons à tirer :

La gestion du jeu reste défaillante en première période

Le réalisme sur coups de pied arrêtés a évité le piège

Saint-Cyr a su faire douter la formation de Ligue 1 par moments

Sulc signe un doublé décisif en fin de rencontre

Le manque d’inspiration collective ne pourra pas toujours être compensé par le talent individuel, même face à des adversaires modestes. Si l’OL rejoint les 16es de finale et affrontera le LOSC, les prochaines échéances demanderont davantage d’intensité et de maîtrise, d’autant que l’effectif reste amoindri. L’essentiel est acquis, et c’est ce que va retenir le public lyonnais !