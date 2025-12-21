OL Mercato : promis à Lyon, Endrick (Real Madrid) envoyé en Premier League !

Pour l’instant pressenti pour renforcer l’attaque de l’OL, le jeune attaquant du Real Madrid, Endrick, a été invité à rejoindre la Premier League cet hiver.

Recruté par le Real Madrid à l’été 2024, Endrick avait débarqué à Madrid après une saison brillante avec Palmeiras et une forte attente autour de son talent. Mais confronté à une concurrence féroce et à un temps de jeu très limité, le prodige de 19 ans peine à s’imposer sous les ordres de Xabi Alonso cette saison. En Liga et en compétitions européennes, il n’a quasiment pas joué et a vu ses minutes réduites, ce qui l’éloigne du plan initial qu’il s’était fixé en Espagne.

L’OL en pole

Dès lors, l’Olympique Lyonnais s’est rapidement positionné pour accueillir Endrick en prêt cet hiver, séduisant le joueur par la perspective d’une place de titulaire et d’une exposition européenne. Selon plusieurs sources, l’OL et le Real Madrid auraient trouvé un principe d’accord pour un prêt dès janvier — une opération qui semblerait même quasiment finalisée.

Pour l’instant, l’attaquant a bel et bien donné sa préférence pour le projet lyonnais, avec des discussions actives entre les deux clubs et son entourage.

Tottenham comme destination idéale ?

Cependant, plusieurs clubs de Premier League se seraient également intensément positionnés. Manchester United, déjà cité comme piste possible pour un prêt ou un transfert, fait partie des clubs anglais intéressés par l’ancien prodige auriverde.

Mais, plus récemment, c’est Tottenham qui a été cité comme destination idéale par un certain Sandro, ancien international brésilien et ancien joueur des Spurs. « Endrick a besoin de jouer. Je pense qu’un transfert en Premier League lui ferait du bien. Le football, c’est avant tout des matchs. Il a besoin d’enchaîner les rencontres. On ne peut pas être joueur du Real Madrid et ne pas jouer. Viens en Premier League ! C’est le meilleur championnat du monde, tu vas adorer. (…) Il faut que je l’appelle. Je pense que ce serait bien pour Endrick, mais il doit aller dans n’importe quel grand club de Premier League comme Tottenham, et surtout Tottenham, qui peut lui garantir un environnement où il pourra s’exprimer pleinement et être heureux », a-t-il déclaré pour le site BoyleSports.

Quel avenir pour Endrick ?

À l’approche du mercato hivernal, plusieurs scénarios demeurent plausibles :

🔹 Prêt à l’Olympique Lyonnais : longtemps considéré comme le scénario le plus probable, le prêt à Lyon doit encore être officialisé et pourrait se faire avant le 1er janvier.

: longtemps considéré comme le scénario le plus probable, le prêt à Lyon doit encore être officialisé et pourrait se faire avant le 1er janvier. 🔹 Offre venue de Premier League : Manchester United et d’autres clubs anglais seraient prêts à enchaîner pour Endrick, ce qui pourrait décider le joueur à privilégier une destination anglaise offrant temps de jeu régulier et compétition intense.

: Manchester United et d’autres clubs anglais seraient prêts à enchaîner pour Endrick, ce qui pourrait décider le joueur à privilégier une destination anglaise offrant temps de jeu régulier et compétition intense. 🔹 Retour au Real Madrid ou autre solution : si aucun accord n’est trouvé rapidement, le Real pourrait décider de conserver l’attaquant ou de chercher d’autres options pour son développement.

Dans ce mercato très animé, Endrick apparaît ainsi comme l’un des jeunes talents les plus scrutés — avec une direction qui devrait vraisemblablement le mener en Ligue 1, dans la capitale des Gaules.