Par Raphaël Nouet - 15 Déc 2025, 12:55
Endrick déçu au coup de sifflet final du match entre le Real Madrid et Manchester City.
Après quelques jours de flou, le prêt d’Endrick à l’OL va être confirmé. Et on sait quand l’attaquant du Real Madrid s’entraînera pour la première fois avec les Gones.

La semaine dernière a été source de stress pour les supporters de l’OL. Ceux-ci se frottent les mains depuis plusieurs semaines à l’idée de voir Endrick débarquer dans leur club. L’attaquant brésilien du Real Madrid se désespère de ne pas jouer et a demandé à être prêté pour la deuxième partie de saison. Son club était d’accord mais, la semaine passée, donc, il a été question que le deal soit remis en question dans le cas où les problèmes à un genou de Kylian Mbappé seraient plus sérieux que prévu. Sauf que le Français a joué et marqué contre Alavés (2-1) hier soir.

A l’entraînement dès le 26 décembre ?

C’est donc sûr, Endrick arrivera à Lyon lors du mercato. Et peut-être même avant ! Selon les journalistes de l’émission El Chiringuito, il pourrait participer à son premier entraînement avec l’OL dès le 26 décembre et espère jouer dès le 3 janvier contre Monaco ! Les modalités de son prêt seront ensuite détaillés au moment de l’officialisation de son arrivée et de sa présentation. Mais celles-ci ne devraient pas comporter de grosses surprises, étant entendu que le Real Madrid ne souhaitait pas qu’une option d’achat soit prévue dans le contrat de prêt.

La plus grosse inconnue concernera la capacité d’Endrick à enchaîner les rencontres, lui qui cire le banc du Real Madrid depuis maintenant un an et demi. A son âge (19 ans), rester quinze mois sans jouer – ou très peu – est très mauvais pour la progression…

OLReal Madrid

